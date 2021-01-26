新聞分析／拜登「大膽」移民政策 恐讓民主黨陷政治風險

拜登總統提出重大移民改革法案，包括無證移民合法化及暫停遣返無證客，黨內外都受到極大批評。圖為德州聯邦移民探員正逮捕一名無證客。(美聯社)

拜登 總統上任後即提出將推動全面移民 改革，為估計1100萬名無證移民提供成為合法公民的管道，以及將修法推翻前總統川普許多嚴查移民的政策；美聯社分析指出，拜登大膽的移民改革計畫，可能讓民主黨 承擔政治風險。

拜登的計畫是許多拉丁裔倡議團體希望的移民政策，但移民政策還得與拜登其他企圖心極強的行政目標比拚；包括1.9兆元新冠紓困法案、改善綠色能源倡議的基礎建設計畫，以及擴大健康保險等。

就算在最佳情況，處理這麼廣泛的立法業務已經很困難，何況是當前分裂的國會，幾乎不可能。

美國成長最快的拉丁裔投票族群擔心，拜登和國會領袖可能為了快速達成協議而妥協，或根本無法通過法案。

「這不能只是想像或口頭的法案，必須送達國會並實現。」維護低收入移民權益的「國家移民法律中心」(NILC)執行主任瑪莉亞雷納‧殷卡皮耶(Marielena Hincapié)說：「人們預期他們會提出法案，期望對移民友善的拜登及民主黨有義務做到。」

若拉丁裔選民最終感覺遭到背叛，可能對民主黨的造成深遠政治影響。

2020年大選就有諸多警訊可循，民主黨致力打造跨族群聯盟，缺少關鍵的拉丁裔支持即可能面臨危機。

拜登與前總統歐巴馬的關係，已讓部分拉丁裔社運分子產生疑慮；歐巴馬被謔稱為「遣返統帥」(deporter in chief)，他在任內遣返為數眾多的移民。

拜登成為自1996年來，首次拿下亞利桑納州的民主黨總統，部分歸功於墨西哥裔團體的草根動員支持。

不過，拜登失去佛州最大西語郡邁阿密-岱德郡(Miami-Dade)的選民支持，川普的反社會主義訊息，深深打動當地古巴裔和部分委內瑞拉裔選民的心。

支持拜登移民計畫的民主黨參議員梅南德茲(Robert Menendez)說，拜登必須盡早推動移民改革，這對西語裔選民而言至關重要；但他也不諱言表示，國會需要至少十名共和黨參議員倒戈才有辦法讓法案通關。

佛州共和黨溫和派前眾議員克爾貝洛(Carlos Curbelo)則說，拜登可能會贏得部分共和黨人支持，但法案內容可能會與最初提案的版本有所出入。