我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

川普2次彈劾案送交參院 參院臨時議長李希主持

種族、移民到氣候變遷…拜登推新政 本周天天簽行政令

編譯陳韻涵／綜合25日電
拜登總統26日在白宮簽署多項行政令，包括加強聯邦政府購買美國產品。他上任近一周來，每天都簽署推翻前任政策的行政令。圖拜登總統(中)及副總統賀錦麗(左)及剛宣誓就任的國防部長奧斯丁。 (美聯社)
拜登總統26日在白宮簽署多項行政令，包括加強聯邦政府購買美國產品。他上任近一周來，每天都簽署推翻前任政策的行政令。圖拜登總統(中)及副總統賀錦麗(左)及剛宣誓就任的國防部長奧斯丁。 (美聯社)

拜登總統25日起開始頒布一系列行政措施，本周每天皆針對不同層面的議題，提出政策方向與作法；「拜登新政」包括加強聯邦政府購買美國貨、種族平等、健康照護和移民庇護，也視氣候變遷為國家優先要務。

來源：CNBC Television YouTube頻道

周一：買美國貨

拜登25日簽署行政命令，指示各單位強化向美國企業購買商品、服務，並雇用美國勞工的需求。

前總統川普就任第一個月簽署「購買美國貨、雇美國人」的行政命令，致力調漲國人薪水並限制發放簽證。

拜登將調整購買美國貨計畫，讓包商更能贏得豁免權，且更難將外國製商品賣給聯邦機構；另提高政府對商品採用美製零件及價格的保障。

官員表示，川普過往的行政命令和關稅以刺激製造業，但未能修改政府機關採用美國製零件的指南或收緊豁免購買外國產品的程序，這是新舊任總統購買美國貨計畫的差異所在。

周二：種族平等

 

拜登將簽署關於種族平等的行政命令，可能延續並重申歐巴馬時代的規範，指示司法部改善監獄情況，並逐步廢除私人監獄。

其他行政措施，包括強化與原住民部落互動的備忘錄，下令聯邦住房及城市發展部(HUD)改善原民住房品質，並化解對亞裔及亞太裔的歧視。

除了移民政策之外，也可能禁制推翻禁制跨性別者從軍的規範，以及暫時的投票權及判決訴訟等。

周三：氣候變遷

拜登將宣布美國會在地球日當天舉辦峰會，聯合多國對抗氣候危機，同時頒布行政命令，推動一系列「對抗氣候變遷的法規，並將氣候變遷視為國家安全優先要務。」

此命令將重新成立「總統科技顧問委員會」(PCAST)，發布備忘錄，呼籲各單位根據科學和證據做決策。

周四：健康照護

拜登將廢除眾所期待、更嚴格的墮胎禁令「墨西哥城政策」(Mexico City Policy)，禁止將美國資金用於提供或促進墮胎的外國組織。

拜登還會下令審查川普政府改變向低收入女性提供服務的第10條生育計畫法(Title X)的爭議，該變革要求家庭計畫提供者停止提供或推廣墮胎，才有資格獲得補助。

周五：移民庇護

拜登將簽署關於地區性移民和邊境處理的行政命令，推翻前朝限制庇護尋求者及中美洲難民的作法。

拜登將成立工作小組，致力團圓離散移民家庭；拜登將簽署命令，指示相關單位立刻審查移民是否淪為「公共負擔」，移除障礙並重建合法移民系統的可信度，改善歸化為公民的過程。

拜登總統26日在白宮簽署多項行政令，包括加強聯邦政府購買美國產品。他上任近一周來...
拜登總統26日在白宮簽署多項行政令，包括加強聯邦政府購買美國產品。他上任近一周來，每天都簽署推翻前任政策的行政令。圖拜登總統及副總統賀錦麗。(Getty Images)

拜登 美國 移民家庭

上一則

佛奇年薪41.7萬 比川普當總統還多

下一則

提高目標！拜登改喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫

延伸閱讀

國務院：拜登將致力確保中國不盜用美國數據

國務院：拜登將致力確保中國不盜用美國數據
彈劾案送參院 拜登：不認為川普將遭定罪

彈劾案送參院 拜登：不認為川普將遭定罪
目標提高！拜登喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫

目標提高！拜登喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫
世界晚報／認同川普路線 拜登簽行政令強調美國製造

世界晚報／認同川普路線 拜登簽行政令強調美國製造

熱門新聞

投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

2021-01-19 22:39
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社

最後1天 川普做起特赦生意 洗白「白領罪犯 」

2021-01-18 14:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難