種族、移民到氣候變遷…拜登推新政 本周天天簽行政令

拜登總統26日在白宮簽署多項行政令，包括加強聯邦政府購買美國產品。他上任近一周來，每天都簽署推翻前任政策的行政令。圖拜登總統(中)及副總統賀錦麗(左)及剛宣誓就任的國防部長奧斯丁。 (美聯社)

拜登 總統25日起開始頒布一系列行政措施，本周每天皆針對不同層面的議題，提出政策方向與作法；「拜登新政」包括加強聯邦政府購買美國 貨、種族平等、健康照護和移民庇護，也視氣候變遷為國家優先要務。

來源：CNBC Television YouTube頻道

周一：買美國貨

拜登25日簽署行政命令，指示各單位強化向美國企業購買商品、服務，並雇用美國勞工的需求。

前總統川普就任第一個月簽署「購買美國貨、雇美國人」的行政命令，致力調漲國人薪水並限制發放簽證。

拜登將調整購買美國貨計畫，讓包商更能贏得豁免權，且更難將外國製商品賣給聯邦機構；另提高政府對商品採用美製零件及價格的保障。

官員表示，川普過往的行政命令和關稅以刺激製造業，但未能修改政府機關採用美國製零件的指南或收緊豁免購買外國產品的程序，這是新舊任總統購買美國貨計畫的差異所在。

周二：種族平等

拜登將簽署關於種族平等的行政命令，可能延續並重申歐巴馬時代的規範，指示司法部改善監獄情況，並逐步廢除私人監獄。

其他行政措施，包括強化與原住民部落互動的備忘錄，下令聯邦住房及城市發展部(HUD)改善原民住房品質，並化解對亞裔及亞太裔的歧視。

除了移民政策之外，也可能禁制推翻禁制跨性別者從軍的規範，以及暫時的投票權及判決訴訟等。

周三：氣候變遷

拜登將宣布美國會在地球日當天舉辦峰會，聯合多國對抗氣候危機，同時頒布行政命令，推動一系列「對抗氣候變遷的法規，並將氣候變遷視為國家安全優先要務。」

此命令將重新成立「總統科技顧問委員會」(PCAST)，發布備忘錄，呼籲各單位根據科學和證據做決策。

周四：健康照護

拜登將廢除眾所期待、更嚴格的墮胎禁令「墨西哥城政策」(Mexico City Policy)，禁止將美國資金用於提供或促進墮胎的外國組織。

拜登還會下令審查川普政府改變向低收入女性提供服務的第10條生育計畫法(Title X)的爭議，該變革要求家庭計畫提供者停止提供或推廣墮胎，才有資格獲得補助。

周五：移民庇護

拜登將簽署關於地區性移民和邊境處理的行政命令，推翻前朝限制庇護尋求者及中美洲難民的作法。

拜登將成立工作小組，致力團圓離散移民家庭 ；拜登將簽署命令，指示相關單位立刻審查移民是否淪為「公共負擔」，移除障礙並重建合法移民系統的可信度，改善歸化為公民的過程。