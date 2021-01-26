我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

川普2次彈劾案送交參院 參院臨時議長李希主持

1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

記者張文馨／華盛頓報導
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)
拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

新冠疫情持續蔓延，拜登總統25日在白宮表示，對紓困方案持開放態度，也願和共和黨人協商紓困支票的領取資格；但美國媒體商業內幕(Business Insider)報導，掌握國會兩院多數的民主黨可能到今年3月，都無法通過1.9兆美元的紓困方案。

此外，聯邦參議院25日以極快速度，表決通過葉倫(Janet Yellen)出任史上首位女性財政部長；參議院外交委員會當日也以15票贊成、3票反對，通過國務卿提名人布林肯(Anthony Blinken)的人事案，參院院會26日中午將表決此案，也可望順利通過。

重要人事案進展順利，反觀拜登就任總統首日向國會提出1.9兆美元的紓困方案，恐怕要費些周折；民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)表示，可能要花4到6周來通過這項法案。

商業內幕報導，問題並非單純出自共和黨，民主黨參議院要角也還沒完全接受這項紓困法案；拜登在此議題上面臨政治和實務上的困難。

1.9兆美元的紓困方案包括提供每人1400美元的支票補助，把失業補助金提高到每周400美元，提供食物與租金補助，並協助小商家經營。

民主黨籍的眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)上周表示，眾議院將準備在2月第一周投票，通過此案。

商業內幕報導，參議院民主黨核心成員曼欽(Joe Manchin)和金恩(Angus King)，反對直接補助擴及年收入30萬美元的家庭。

商業內幕報導，若參議院院會出現「費力把事拖」(filibuster)的議事拖延戰術，民主黨人得爭取到10位共和黨議員支持，才能直接結束辯論，進入投票；共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)雖未掌握參議院多數，但已足以影響法案審查結果。

無黨籍的聯邦參議院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)認為，不需曠日費時等待共和黨，應盡速通過紓困案，建議啟動預算協調程序(budget-reconciliation process)。

商業內幕報導，若民主黨採用預算協調程序，將讓全案得以簡單多數通過，加快立法流程，前提是所有民主黨員，加上副總統賀錦麗(Kamala Harris)都要投下贊成票，若拜登選擇這項獨斷途徑，形同放棄他所謂的「兩黨團結」。

此外，商業內幕報導，參眾兩院都有數個委員會打算修改紓困法案的內容，不只是通過眾院歲出入委員會和參院財政委員會這麼簡單。

拜登25日在白宮答覆記者提問說，他提出的紓困方案是合理的，且在眾議院獲得兩黨支持的。

拜登也說，若要讓紓困方案獲得兩黨支持並通過，得要花上幾周時間，他願意就法案內容與兩黨協商。

「若有人詢問需不需要以某收入為界，畫分發給紓困支票的標準，我對這些事情的協商持開放態度。」拜登說。

共和黨反對大規模紓困，麥康諾25日表示，國會去年12月才剛通過9000億美元的紓困計畫，任何下一步的行動都應該是明智且具針對性的，而非把大量資金直接交給不需要的人，拜登政府提出的紓困案成不了事。

紓困 拜登 民主黨

上一則

提高目標！拜登改喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫

下一則

1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

延伸閱讀

彈劾案送參院 拜登：不認為川普將遭定罪

彈劾案送參院 拜登：不認為川普將遭定罪
目標提高！拜登喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫

目標提高！拜登喊每天150萬人打疫苗 拚夏季群體免疫
世界晚報／認同川普路線 拜登簽行政令強調美國製造

世界晚報／認同川普路線 拜登簽行政令強調美國製造
新人新氣象！拜登誓言：美國政府車隊將全面換成電動車

新人新氣象！拜登誓言：美國政府車隊將全面換成電動車

熱門新聞

投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

2021-01-19 22:39
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社

最後1天 川普做起特赦生意 洗白「白領罪犯 」

2021-01-18 14:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年

謎一樣的陳淑樺 人間蒸發匆匆23年
支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算

支持彈劾川普後 共和黨眾議員錢尼遭同僚清算
川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理

川普遭控觸犯美國憲法薪酬條款 最高法院不受理
中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了

中美「跪下的警察」 被媒體拿來對比火了
巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難