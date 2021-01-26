1.9兆紓困、廣發1400元…兩黨都不樂意

拜登總統25日簽署多項行政令前在白宮致詞。(Getty Images)

新冠疫情持續蔓延，拜登 總統25日在白宮表示，對紓困 方案持開放態度，也願和共和黨人協商紓困支票的領取資格；但美國媒體商業內幕(Business Insider)報導，掌握國會兩院多數的民主黨 可能到今年3月，都無法通過1.9兆美元的紓困方案。

此外，聯邦參議院25日以極快速度，表決通過葉倫(Janet Yellen)出任史上首位女性財政部長；參議院外交委員會當日也以15票贊成、3票反對，通過國務卿提名人布林肯(Anthony Blinken)的人事案，參院院會26日中午將表決此案，也可望順利通過。

重要人事案進展順利，反觀拜登就任總統首日向國會提出1.9兆美元的紓困方案，恐怕要費些周折；民主黨參議院領袖舒默(Chuck Schumer)表示，可能要花4到6周來通過這項法案。

商業內幕報導，問題並非單純出自共和黨，民主黨參議院要角也還沒完全接受這項紓困法案；拜登在此議題上面臨政治和實務上的困難。

1.9兆美元的紓困方案包括提供每人1400美元的支票補助，把失業補助金提高到每周400美元，提供食物與租金補助，並協助小商家經營。

民主黨籍的眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)上周表示，眾議院將準備在2月第一周投票，通過此案。

商業內幕報導，參議院民主黨核心成員曼欽(Joe Manchin)和金恩(Angus King)，反對直接補助擴及年收入30萬美元的家庭。

商業內幕報導，若參議院院會出現「費力把事拖」(filibuster)的議事拖延戰術，民主黨人得爭取到10位共和黨議員支持，才能直接結束辯論，進入投票；共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)雖未掌握參議院多數，但已足以影響法案審查結果。

無黨籍的聯邦參議院預算委員會主席桑德斯(Bernie Sanders)認為，不需曠日費時等待共和黨，應盡速通過紓困案，建議啟動預算協調程序(budget-reconciliation process)。

商業內幕報導，若民主黨採用預算協調程序，將讓全案得以簡單多數通過，加快立法流程，前提是所有民主黨員，加上副總統賀錦麗(Kamala Harris)都要投下贊成票，若拜登選擇這項獨斷途徑，形同放棄他所謂的「兩黨團結」。

此外，商業內幕報導，參眾兩院都有數個委員會打算修改紓困法案的內容，不只是通過眾院歲出入委員會和參院財政委員會這麼簡單。

拜登25日在白宮答覆記者提問說，他提出的紓困方案是合理的，且在眾議院獲得兩黨支持的。

拜登也說，若要讓紓困方案獲得兩黨支持並通過，得要花上幾周時間，他願意就法案內容與兩黨協商。

「若有人詢問需不需要以某收入為界，畫分發給紓困支票的標準，我對這些事情的協商持開放態度。」拜登說。

共和黨反對大規模紓困，麥康諾25日表示，國會去年12月才剛通過9000億美元的紓困計畫，任何下一步的行動都應該是明智且具針對性的，而非把大量資金直接交給不需要的人，拜登政府提出的紓困案成不了事。