中國戰機擾台 美國要求節制 出動羅斯福號航母艦隊進南海

美海軍「羅斯福號航」航空母艦23日進入南海。(圖╱美軍印太司令部官網)

面對解放軍連續兩天大規模派遣戰機騷擾台灣 西南防空識別區，國務院發言人普萊斯(Ned Price)24日聲明表示，美方注意並關切中國意圖恫嚇鄰邦含台灣的態勢，要求中方節制，並與台灣民選代表進行有意義的對話。

中國解放軍24日再度派出「爆量」的15架次快慢速機進入台灣西南空域防空識別區(ADIZ)。圖為解放軍殲16戰機。(圖╱台國防部提供)

「紐約時報」報導，除國務院聲明之外，美國 23日晚另派遣羅斯福號航母打擊群(TRCSG)進入南海，打擊群指揮官韋瑞西莫(Douglas Verissimo)少將表示，解放軍自稱為「例行性」演習，美方也是一樣。

●航母例行演習 稱維持海域安全

韋瑞西莫(Douglas Verissimo)表示，TRCSG進入南海是第七艦隊按表操課，確保海域航行自由，與盟邦培養關係，維持海上安全，另讓打擊群執行項目很廣的演習操練。

韋瑞西莫表示，自己在這片海域航行30年，再次前來南海感覺很棒，可執行例行軍演，提升南海自由，另讓盟邦安心。

韋瑞西莫指出，全球貿易有三分之二取道南海，本海域十分重要，所以美國海軍維持現蹤南海，持續提倡守規矩的海上秩序，至為關鍵，可以讓世界都繁榮。

國務院表示，美國「將與朋友和盟友站在一起，促進我們在印度太平洋地區的共同繁榮、安全和價值觀，其中包括加深我們與民主台灣的聯繫。」

國務院還表示，美國將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力。美方強調對台灣的承諾堅如磐石，並會為維護台灣海峽及整個地區的和平與穩定作出貢獻。

●解放軍演習舞劍 給美台釋放訊息

解放軍繼24日派13架次戰機擾台之後，25日又派15架次；紐時報導中說，前五角大廈對中政策官員唐安竹(Drew Thompson)指出，解放軍演習的舞劍行動，雖不必然意在拜登 新政府，但時機對北京有其價值。

現任新加坡大學李光耀公共政策學院研究員的唐安竹表示，把解放軍一切舉動視為釋出信號，未免太過，但中方這次軍演，既可增加軍事應急訓練經驗，也充當很管用的政治訊息，當然不僅給台灣當局，也給拜登新政府。

「日本經濟新聞」25日報導，拜登任期伊始，美、中關係就不太妙，雙方都急著定調。普萊斯發表聲明，譴責中方向台灣軍事施壓，勢將威脅到區域安全穩定。

日經新聞認為，普萊斯的聲明指出，美、台關係「磐石般穩固」，另釋出訊息，美國將繼續協助台灣維持自保的戰力。

●拜登政府表態 台灣課題不妥協

日經新聞指出，普萊斯聲明中特別點到川普政府去年解密的對台「六項保證」(Six Assurances)。東京大學國際政治學教授松田康博(Yasuhiro Matsuda)指出，拜登政府藉此是向北京釋出明確訊息，就台灣課題不會妥協，雖說並沒超過現有的政策界線，但訊息的力道很強，毋庸置疑。

日經新聞表示，台灣除了戰略地位很重要，另是全球半導體生產樞紐；美、中競逐影響台灣，還有以台積電為首的半導體產業，對取得下一代科技霸權至為重要。

美國新總統拜登（Joe Bide）20日才宣誓就職。他提名的國務卿布林肯(Antony Blinken)19日在參院人事案聽證會上表示，在全球所有國家中，中國「無疑」對美國構成最重大的挑戰。

根據美方聲明，羅斯福號打擊群還包括提康德羅加級(Ticonderoga-class)導向飛彈巡洋艦邦克山號(USS Bunker Hill)，以及勃克級(Arleigh Burke-class)導向飛彈驅逐艦羅素號(USS Russell)和芬恩號(USS John Finn)。