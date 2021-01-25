我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

防止共和黨分裂 麥康諾或避免將川普定罪

編譯陳韻涵／綜合24日電
參院少數黨領袖麥康諾。(美聯社) Virus Outbreak Congress FILE - In this Tuesday, Dec. 15, 2020, file photo, Senate Majority Leader Mitch McConnell, of Kentucky, speaks during a news conference with other Senate Republicans on Capitol Hill in Washington, while Sen. John Barrasso, R-Wyoming, listens at left. “There will be another major rescue package for the American people,
參院少數黨領袖麥康諾。(美聯社) Virus Outbreak Congress FILE - In this Tuesday, Dec. 15, 2020, file photo, Senate Majority Leader Mitch McConnell, of Kentucky, speaks during a news conference with other Senate Republicans on Capitol Hill in Washington, while Sen. John Barrasso, R-Wyoming, listens at left. “There will be another major rescue package for the American people," McConnell said in announcing an agreement for a relief bill, Sunday, Dec. 20, 2020, that would total almost $900 billion. “It is packed with targeted policies to help struggling Americans who have already waited too long.” (Nicholas Kamm/Pool Photo via AP, File)

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)面臨是否對前總統川普進行第二波彈劾調查的艱難決定，他曾策略性地支持川普的選舉舞弊說，但在國會暴動後轉而譴責川普。部分政治觀察員表示，麥康諾會避免將川普定罪，以免共和黨分裂。

紐約客(New Yorker)雜誌23日一篇報導分析麥康諾與川普自去年11月大選以來的複雜關係，指麥康諾極力避免川普撤銷對共和黨喬治亞州聯邦參議員候選人的支持。

「他深諳必須為了喬州，維繫共和黨的團結。」與麥康諾小圈子關係密切的前政府官員說：「對他而言，身為參院多數黨領袖攸關大局，他放縱川普與喬州複選息息相關。」

然而，共和黨輸掉喬州兩席和參院多數地位後，至少16名共和黨聯邦參議員倒戈，支持民主黨彈劾川普。

麥康諾向來小心翼翼地處理彈劾案，但共和黨一名內部人士告訴「紐約客」雜誌說，川普在佛州棕櫚灣私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)的秘密會議觸怒參議員，會中要求喬州共和黨參議員候選人普度(David Perdue)和羅夫勒(Kelly Loeffler)支持2020大選舞弊說。

喬州複選前夕，川普逼迫普度拋下競選團隊，逕自參加海湖莊園的會談；消息人士形容，川普宛如「惡棍」。

川普揚言，普度和羅夫勒支持選舉舞弊論，否則就撤銷對他們的支持。

消息人士表示，海湖莊園會談過後，川普不僅要求普度支持他的陰謀論，還施壓普度支持他提議的每人發2000元的紓困法案，後者是麥康諾反對的紓困法案數額。

共和黨反川派人士組成的政治行動委員會「林肯計畫」(Lincoln Project)資深策士史蒂芬斯(Stuart Stevens)表示，麥康諾「希望兩全其美」，「不想彈劾或定罪川普，也不希望基層分裂。」

另有觀察家不以為然，認為麥康諾將把握機會剷除川普勢力，並避免他在2024年總統大選時捲土重來。

鄉村媒體研究所(Institute for Rural Journalism)主任、肯塔基州資深政治評論員克羅斯(Al Cross)說：「我認為，麥康諾視此機會將川普比作這個世代的尼克森(Richard Nixon)。」尼克森前總統因水門案醜聞(Watergate scandal)，引咎辭職。

曾任前參院領袖瑞德(Harry Reid)顧問的民主黨策士曼利(Jim Manley)曾說，麥康諾面臨民主黨直指川普「煽動」國會暴亂的舉動，「只能切割(川普)，並確保川普不會再威脅到共和黨。」

川普 麥康諾 共和黨

上一則

防彈劾案掀暴動 5000國民兵將續駐華府

下一則

成第三勢力？川普擬創MAGA黨挑戰支持彈劾同黨議員

延伸閱讀

拜登簽行政令 料將抹滅川普「自豪」政績

拜登簽行政令 料將抹滅川普「自豪」政績
男子服刑逾30年 川普特赦獲自由

男子服刑逾30年 川普特赦獲自由
接爛攤…白宮幕僚長：川普政府疫苗配送計畫不完善

接爛攤…白宮幕僚長：川普政府疫苗配送計畫不完善
川普回佛州不受歡迎… 海湖莊園俱樂部爆退會潮

川普回佛州不受歡迎… 海湖莊園俱樂部爆退會潮

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

2021-01-19 22:39
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社

最後1天 川普做起特赦生意 洗白「白領罪犯 」

2021-01-18 14:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點