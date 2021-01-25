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成第三勢力？川普擬創MAGA黨挑戰支持彈劾同黨議員

編譯林育正╱綜合24日電
華盛頓郵報報導，總統川普有意自行成立「讓美國再次偉大黨」(MAGA Party)，挑戰投票彈劾他的共和黨聯邦眾議員，以及企圖將他定罪的聯邦參議員。(Getty Images)
華盛頓郵報報導，總統川普有意自行成立「讓美國再次偉大黨」(MAGA Party)，挑戰投票彈劾他的共和黨聯邦眾議員，以及企圖將他定罪的聯邦參議員。(Getty Images)

華盛頓郵報24日報導，消息人士透露，前總統川普有意自行成立「讓美國再次偉大黨」(MAGA Party)，挑戰投票彈劾他的共和黨聯邦眾議員，以及企圖將他定罪的聯邦參議員。

眾院25日將把彈劾案正式送交參院，若下個月在參院被定罪，川普未來將無法再參選任何公職。不過為鞏固自身勢力與制衡對他不忠誠的共和黨人士，他其實在擔任總統時，就曾傳出組黨的意圖。屆時黨的名稱可能為「愛國者黨」(Patriot Party)，或借用他的競選口號，命名為「讓美國再次偉大黨」。

川普身邊親信也透露，他認為組黨將得以制衡共和黨參院在彈劾案的投票。消息人士透露，川普目前仍握有多達7000萬的經費得以運用。

在政壇上，自由黨與綠黨的影響力不如預期，若川普成功成立政黨，有機會形成第三勢力。屆時川普想挑戰的對象，預計為他任期最後幾周，與他槓上的共和黨員。其中包括眾議員莉茲‧錢尼(Liz Cheney)、萊斯(Tom Rice)，以及參議員莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)和喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)。

目前的局勢，也顯示了共和黨的內部分歧。眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、共和黨主席麥丹尼爾(Ronna McDaniel)以及參議員葛理漢(Lindsey Graham)等重量級人物，希望保護錢尼等贊成彈劾川普的同黨人士。

而挺川派則是以連任亞利桑納州共和黨主席的凱莉‧沃德(Kelli Ward)，近期表現非常活躍；她不僅贊成發動法律戰挑戰總統大選結果，在國會暴動當天，甚至在社群媒體發起投票，結果贊成川普成立讓美國再次偉大黨的選項，獲得78%選票。

亞利桑納州工業與商會主席漢默(Glenn Hamer)說：「我不知道該如何形容共和黨內部的狀況，根本是沒有最遭，只有更糟。但我確定的是，屆時得面對一定程度的反彈。」

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