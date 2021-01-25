我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

防彈劾案掀暴動 5000國民兵將續駐華府

編譯林梅婕／綜合24日電
雖然總統就職典禮已結束，但約上千國民兵仍將駐守華府到3月，防止彈劾川普期間華府有意外出現。(路透)
雖然總統就職典禮已結束，但約上千國民兵仍將駐守華府到3月，防止彈劾川普期間華府有意外出現。(路透)

參院即將審議前總統川普的彈劾案，因應國會暴動事件的安全顧慮，當局決定繼續加強華盛頓特區的維安；據知情人士透露，將有5000名國民兵繼續駐守華府 。

參院彈劾審議預計2月初展開，基於「彈劾期間的維安考量」，也可能有民眾發起大型示威活動等，預防國會再次發生類似的事件，應急部隊將確保國會周圍的安全。

不過有國民兵成員質疑，他們只收到延長任務及戰鬥準備的命令，卻沒有獲得任何具體的說明，曾兩度派駐阿富汗的一名華府國民兵就表示：「很顯然地，這裡還算不上所謂的『衝突區域』(combat zone)，我們並不需要做戰鬥準備。」

儘管大部分國民兵都是自願接受任務時間延長，但仍有少部分人是非自願留守；2月初開始將有約7000人協防暴動發生，但預計川普彈劾案開始審議後，駐守的國民兵人數將降為約5000人，一名國民兵成員強調：「我們不會再讓同樣的事件發生。」

據稱，陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)將在3月4日發起行動，但國會警察發言人尚未回覆此消息。

數以千計的國民兵並未料想到，原本只要協助因應國會暴動，現在卻要將任務延長，結束的日子甚至遙遙無期；據兩名國民兵透露，目前為止官方仍未接獲任何明確的威脅來源，也沒有詳細說明任務內容。

其中一人表示：「這在軍事任務中是很反常的，通常我們會知道面對的狀況是什麼，也會有人告訴我們任務的範圍到哪裡，至少也會告訴我們計畫的雛形，讓我們知道怎麼達成目標。」

國民兵 彈劾 參院

上一則

國際媒體署大變動 趙克露公布新人事 川普人馬遭開除

下一則

防止共和黨分裂 麥康諾或避免將川普定罪

延伸閱讀

出動國民兵平亂 不尋常

出動國民兵平亂 不尋常
國民兵被迫睡停車場 拜登不滿 國會警察挨轟

國民兵被迫睡停車場 拜登不滿 國會警察挨轟

參加國會暴動 休士頓警官：去參觀歷史文物

參加國會暴動 休士頓警官：去參觀歷史文物
待遇差 德州國民兵撤離國會

待遇差 德州國民兵撤離國會

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

2021-01-22 21:32
共和黨領袖麥康諾19日在參院嚴辭批評即將卸任的川普總統，稱是煽動引發攻擊國會的暴動。圖為川普2019年3月拜會國會共和黨參議員。(路透)

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

2021-01-19 22:39
美國總統川普準備在任內最後一個整天、也就是19日，特赦或減刑大約100人，其中絕大多數為白領罪犯和著名的強暴犯等，但預料不會包括川普本人。美聯社

最後1天 川普做起特赦生意 洗白「白領罪犯 」

2021-01-18 14:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點