防彈劾案掀暴動 5000國民兵將續駐華府

雖然總統就職典禮已結束，但約上千國民兵仍將駐守華府到3月，防止彈劾川普期間華府有意外出現。(路透)

參院 即將審議前總統川普的彈劾 案，因應國會暴動事件的安全顧慮，當局決定繼續加強華盛頓特區的維安；據知情人士透露，將有5000名國民兵 繼續駐守華府 。

參院彈劾審議預計2月初展開，基於「彈劾期間的維安考量」，也可能有民眾發起大型示威活動等，預防國會再次發生類似的事件，應急部隊將確保國會周圍的安全。

不過有國民兵成員質疑，他們只收到延長任務及戰鬥準備的命令，卻沒有獲得任何具體的說明，曾兩度派駐阿富汗的一名華府國民兵就表示：「很顯然地，這裡還算不上所謂的『衝突區域』(combat zone)，我們並不需要做戰鬥準備。」

儘管大部分國民兵都是自願接受任務時間延長，但仍有少部分人是非自願留守；2月初開始將有約7000人協防暴動發生，但預計川普彈劾案開始審議後，駐守的國民兵人數將降為約5000人，一名國民兵成員強調：「我們不會再讓同樣的事件發生。」

據稱，陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)將在3月4日發起行動，但國會警察發言人尚未回覆此消息。

數以千計的國民兵並未料想到，原本只要協助因應國會暴動，現在卻要將任務延長，結束的日子甚至遙遙無期；據兩名國民兵透露，目前為止官方仍未接獲任何明確的威脅來源，也沒有詳細說明任務內容。

其中一人表示：「這在軍事任務中是很反常的，通常我們會知道面對的狀況是什麼，也會有人告訴我們任務的範圍到哪裡，至少也會告訴我們計畫的雛形，讓我們知道怎麼達成目標。」