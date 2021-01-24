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拜登全面移民案 過關不樂觀 民主黨也稱任務艱鉅

記者胡玉立╱綜合報導
民主黨參院多數黨領袖舒默要讓移民改革法案通過至少要有60票，而民主黨僅有50票。(美聯社)
民主黨參院多數黨領袖舒默要讓移民改革法案通過至少要有60票，而民主黨僅有50票。(美聯社)

拜登總統上任首日雄心勃勃提出全面移民改革方案，將為美國境內1100萬無證移民提供取得公民身分的途徑；但上任還不到一周，此全面移民法案不僅就已被共和黨人視為「糟糕的開始」，連民主黨人也同意「任務艱鉅」。

領導拜登移民法案立法的參院下任司法委員會主席德賓(Richard Durbin)指出，民主黨將以通過全面移民法案為目標，但最後協調出來的法案，有可能會是一項範圍縮小、始於為「夢想生」創造公民身份途徑的法案。

拜登總統新提的移民改革法案要全部在國會過關不易，可能僅有夢想生法案(DACA)過...
拜登總統新提的移民改革法案要全部在國會過關不易，可能僅有夢想生法案(DACA)過關。圖為夢想生支持者在高院前爭取權益。(美聯社)

●全面移民 過得了眾院難過參院

拜登提出全面移民法案，希望為農工和「夢想生」年輕移民提供加速成為公民的途徑，並改變合法移民、難民和庇護制度；此提案與過去曾有過的折衷法案不同，缺乏共和黨人要求提高邊境安全或威懾力的對策；一些民主黨人坦承，即便法案出了眾院，很可能在參院遭共和黨反對。

目前參院兩黨席位50比50，但大多數立法都要60票才能過關。

法案發起人、民主黨籍的參議員梅南德茲(Robert Menendez)21日表示，制定該法案「任務艱鉅」，如果共和黨不合作，法案不可能完成；但他說，拜登和副總統賀錦麗都堅決支持這項努力；他說，「他們想完成它，我們會完成它。」

但一些可能願意與拜登政府合作制定移民政策的共和黨人則說，拜登的起步是錯誤的；共和黨參議員蘭克福德(James Lankford)表示，「有共通點沒錯，但最有問題的是，當我們展開移民對話時，突然就說：『我們要從已經進入這個國家的所有人開始，不管他們是怎麼來的，都會突然成為合法公民。』那是很糟的開始。」

知情人士透露，白宮官員私下表示，全面移民法案主要是作為「團結民主黨的起點」，也想盡力在新政府上任頭六個月內實現移民政策，並確保任何立法都不會影響2022年期中選舉；畢竟，期中選舉一般都是執政黨處於不利地位，得小心面對爭議話題。

●移民法案 前三任總統都告失敗

在拜登提出全面移民法案前，他的前三任總統的移民法案都以失敗告終；川普總統無法達成多項涉及邊界牆資金的移民協議，限制夢想生進入庇護系統換取公民身分的規定也不成功；歐巴馬總統時代，即便參院2013年通過移民改革協議，卻受到共和黨掌控的眾院阻礙，功敗垂成；小布希總統試圖將臨時工計畫與邊境安全執法相結合，卻激怒了基層保守派和自由派人士。

過去曾與民主黨人在移民法案上合作過的參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡州)表示，今年的「全面移民法案很難賣」，以參院人數50比50來看，最後應該會是一項類似「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA)的短期協議。

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