白宮「新正常」1100技術官僚回歸 低調高效受肯定

拜登 總統就任第一天頒布17道行政命令，記者會上回答28條問題，任命超過1100人進入政府，新政府的官員們也產出大量說明書及備忘錄，不事聲張地與很多利益團體及兩黨政治人物接觸，恢復拜登及其謀士認定的白宮往常秩序，也受到政、商兩界重量級人士的歡迎。

「華盛頓郵報」23日報導，美國商會(U.S. Chamber of Commerce)執行副會長布萊德利(Neil Bradley)便表示，新政府官員們依正常的政策程序來運作，對他們這些久在華府的人來說，覺得很熟悉；在他看來，生產出來的政策也更好、資訊完備。

拜登政府認定，落實拜登「重建美好」(Build Back Better)的信條目標很重崇高，但很多共和黨 人卻看待成重返泥淖；前總統川普 能崛起，便是因選民把華府看成官僚及菁英組成的重鎮，不食人間煙火，不了解他們日常生活的艱苦，所以他們欣賞川普的做法，蔑視尋常辦事之道。

共和黨民調專家紐豪斯(Neil Newhouse)表示，「新正常」的樣貌如何，自己不太曉得，但川普的做事方法、不理政界的舉措，對選民有一定的魅力，「新正常」勢必要吸收進來。

拜登的推特發文相形起來很枯燥；紐豪斯開玩笑說，好像國人仍在等候拜登總統的第一條推文，很多人已習慣用推特即時溝通，真的很懷念那種調調。

但拜登團隊似乎打賭大多數國人不這麼想；拜登早在去年4月22日聘請德拉瓦州前聯邦參議員考夫曼(Ted Kaufman)籌備自己政府的過渡；考夫曼陸續招兵買馬，紀錄下拜登競選時的演說及談話，目前正拆解成不同的行政命令，另追蹤拜登就任第一天、第一周及前100日的承諾。

考夫曼指出，新政府開張這幾天，每項舉動都經過龐大的計畫，目前整合成兩大立法主軸，其一為新冠疫情紓困，另一項則是移民法規。

考夫曼表示，團結美國與發表演說甚至宣布政策都沒有關係，重要的是沉潛下來，苦幹實幹，另與國會議員、各州州長及一般支持共和黨地區的民眾交談。

即便紐豪斯都承認，拜登團隊組織嚴密，做事過程效率高，剝除重重的不確定感及困惑；共和黨或許不贊成拜登政府的大政方向，但至少感覺能夠理解，這一點對商業界格外重要，能懂政策展開的方式。