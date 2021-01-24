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加國總理、英相強生、墨國總統…拜登首致電外國領導人

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統22日、23日開始與外國領導人通話。(美聯社)
拜登總統22日、23日開始與外國領導人通話。(美聯社)

拜登總統上任後，22日、23日開始與外國領導人通話；拜登22日晚上最先打給加拿大總理杜魯多，雙方同意2月舉行高峰會談；當晚拜登另致電墨西哥總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)討論移民議題；23日拜登致電英國首相強生(Boris Johnson)，強生向拜登明確表示期盼達成新的美英貿易協定。

英方表示，美英兩國領袖在電話中談到全球因應新冠疫情議題，及拜登本周宣布美國將重新加入巴黎氣候協定和世界衛生組織；白宮聲明指出，兩位領導人談到應對氣候變化、遏制新冠疫情，確保全球衛生安全，並分享有關中國、伊朗和俄羅斯的外交政策優先事項；但白宮聲明完全未提及有關貿易方面的討論。

有關美英新貿易協定，強生的態度明顯急於拜登。英國在脫歐過渡期結束後，2月將重新恢復國家貿易政策控制權。

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)22日表示，拜登正集中注意力在控制疫情和敦促國會通過其 1.9兆元紓困方案，目前沒有制定新貿易協定的時間表；拜登的財政部長提名人葉倫(Janet Yellen)稍早於提名確認聽證會上也暗示，拜登不急於談判新貿易協定。

在美加關係方面，拜登在宣誓就職後數小時即簽署行政命令，撤銷前總統川普批准的「基石XL」(Keystone XL)輸油管計畫，杜魯多曾公開對拜登此舉表示「失望」；但杜魯多在電話會議前也曾告訴媒體，美加在該計畫的分歧，不會成為雙方關係緊張的根源；他期待與拜登總統合作。

拜登在致電杜魯多時，說明撤銷基石XL計畫是兌現競選承諾；白宮聲明表示，拜登明白杜魯多對他的撤銷決定感到失望。

電話中，拜登和杜魯多矢言聯手對抗新冠疫情大流行，並討論在疫苗與醫療供應展開合作；加拿大政府官員指出，拜登和杜魯多還討論了由位在密西根州的輝瑞(Pfizer)製藥公司提供加拿大疫苗的前景。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多表示，拜登在電話中告知，美國將出資40億元幫助宏都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉發展；這些國家的困境催生了由墨西哥到美國的遷徙浪潮。墨西哥最近持續設法阻止中美洲移民大篷車越過墨西哥前往美國邊境。

墨西哥總統羅培茲。(美聯社)
墨西哥總統羅培茲。(美聯社)
英國首相強生。(美聯社)
英國首相強生。(美聯社)

拜登 杜魯多 墨西哥

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