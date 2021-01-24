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「嚴肅用詞談疫情」拜登開誠布公 重建民眾對政府信賴

編譯郭宣含／綜合23日電
拜登總統上任不到一周，抗疫政策在做調整，降低期望值，以有別於前任。圖為康州遊民與工作人員協調注射新冠疫苗。(Getty Images)
拜登總統上任不到一周，抗疫政策在做調整，降低期望值，以有別於前任。圖為康州遊民與工作人員協調注射新冠疫苗。(Getty Images)

拜登總統上任第三天便警告，美國恐得過好幾個月才能重整方向因應新冠疫情；拜登嚴肅用詞旨在呼籲眾人採取行動，而且有意淡化期待，明顯有別於前總統川普試圖對疫情和經濟影響輕描淡寫的作法。

前總統歐巴馬任內官員盧沛寧(Chris Lu)表示，拜登描繪黯淡的疫情前景是為了重建民眾對政府的信賴，這在川普前政府時遭逐步消殆。

盧沛寧指出：「如果你想要民眾相信整個疫苗體制，希望民眾認真看待口罩令，領袖就必須對美國人說實話。」

拜登21日表示，疫情改善前會先持續惡化，並直言多數美國人需要八個月才能完成新冠疫苗接種；他22日也直說，政府要在未來幾個月扭轉疫情趨勢並不容易。

拜登這些話凸顯新政府對民眾誠實透明的承諾，無論好壞消息皆誠實以告；幕僚指出，拜登決定為新政府設下清楚可達成的目標，有些人稱讚此作法務實，但也有人批評目標不夠積極。

相較之下，川普經常淡化新冠病毒的嚴重性，甚至曾向媒體坦承故意淡化疫情威脅，藉以提振經濟。

約翰霍普金斯大學衛生安全中心(Johns Hopkins University Center for Health Security)資深學者阿達加表示，拜登承諾上任百日內讓全國接種1億劑新冠疫苗，這可能遠遠不足以扭轉疫情。

阿達加認為，這個數字應該是美國能接受的最低標準，「也許他們說了一個比較容易達到的數字，而不是我們必須達到的數字。」畢竟承諾太多，恐面臨重大政治風險。

拜登22日坦然面對批評，他表示希望有更多疫苗，但他避免好高騖遠列出難以達到的目標。

實際上，拜登去年12月8日提出要在上任百日內接種1億劑疫苗，雖然遭到部分人士懷疑，但多數人樂觀看待該目標。

拜登可能從歐巴馬前政府學到教訓，聯邦政府在金融危機時持續面臨壓力，盼見經濟好轉；當時歐巴馬政府犯下最明顯的一項錯誤，就是預測推出紓困案後失業率不會超過8%，但最後卻仍升至10%。

聯邦政府對危機有太美好預期時，可能會被認為政府無能，未能達到目標。川普去年5月便是如此，當時他表示美國已經「戰勝」新冠病毒，政府鬆綁防疫措施，導致大眾未能嚴格遵守公衛措施。

前衛生部長凱瑟琳‧西比列斯(Kathleen Sebelius)表示，川普的防疫政策使民眾低估疫情嚴重性，有鑑於此，拜登採取另一種態度防疫，這點至關重要。

拜登政府的新冠抗疫指南「關於因應新冠疫毒與抵抗疫情的國家戰略」21日在白宮公布。...
拜登政府的新冠抗疫指南「關於因應新冠疫毒與抵抗疫情的國家戰略」21日在白宮公布。(美聯社)

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