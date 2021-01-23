團結口號知易行難 兩黨較勁互不相讓

拜登總統倡導團結，上任後百日施政是關鍵；圖為他在就職典禮上擁抱家人，並向來賓致意。(Getty Images)

「團結」(Unity)是拜登 總統20日就職演說的主軸，但上台後最初幾小時的實際發展，不僅華府重回兩黨對抗的原貌，也凸顯拜登的訴求「知易行難」；共和黨 國會議員希望民主黨做出實質讓步，但民主黨議員則絲毫沒有妥協的意願。

前總統柯林頓、小布希、歐巴馬都曾邀請反對黨人士入閣，但拜登新政府卻沒有共和黨籍部會首長；拜登上台最初兩天簽署的一連串行政命令，絕大多數目的都在推翻川普 政策及落實自由派理念，而不是與共和黨尋求共識。

紐約時報分析，共和黨念茲在茲的優先事項，拜登並沒有興趣以跨黨派合作之名採納，也未說明倘若為了爭取提案在國會通過，什麼樣的妥協是可以接受的。

但拜登及其盟友主張，「團結」與「讓步」(concession)是不一樣的，因為氛圍已經改變，團結不再等同政策計畫一分為二。

拜登陣營認為，川普執政四年間在傷口灑鹽的實例遍及種族、宗教、性別、文化等層面，川普甚至企圖煽動暴徒圍攻國會山莊，以推翻公平公正的民主選舉結果，因此團結代表著對於最廣義的美國價值擁有嶄新的承諾。

拜登開除前總統川普任命的國家勞工關係委員會(National Labor Relations Board)法律總顧問；共和黨研究機構「美國崛起」(America Rising)，也開始批評拜登提名的內閣人選；參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也表明，拜登政策方向錯誤。

政治新聞媒體Politico指出，這凸顯拜登要團結美國的艱難任務與阻礙；拜登先前在參院和副總統重視協調異見與妥協求成的經驗若是過去，現代華府便是建築在兩黨戰爭之上；即便華府少了引發兩極化看法的川普，眾人仍無意妥協，拜登雖呼籲團結，但光喊話無法改變現況。

報導直言，拜登上任百日為促成團結的關鍵時機，否則期中選舉一到，兩黨關係恐惡化。

紐約時報分析，擁有36年聯邦參議員資歷、擔任副總統達8年的拜登，向來是跨黨派合作的信徒，在國會與不同黨派的朋友交情深厚，但以現今的政治氛圍來看，跨黨派的態度容易招致黨內同志扣上「出賣 」的大帽子，妥協不再被視為美德，反而有害。

兩黨人士雖就職大典共同展現禮讓與大器，隔天馬上就開始露出真面目。在參院各占50席的民主黨、共和黨參議員，21日忙著對於議事規則討價還價，以及川普彈劾案該如何進行。共和黨籍國會議員抱怨，拜登有關移民、經濟、環保等政策改革的行政命令與立法提案，都沒有找共和黨有過任何商量。

川普任內最後一任白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah)在推特發文寫道，拜登雖然傳達團結的正面訊息，「但推行政策卻只針對國家的一半，只針對投票給他的人，沒有跡象顯示延伸範圍到沒有投票給他的人」。