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德州興訟阻擋暫停遣返令 拜登移民計畫 料參院過關不易

編譯潘勛／綜合22日電
拜登的移民法改革方案，將增加臨時性季節勞工H-2B簽證；圖為在加州農場勞作的移民工人。(Getty Images)
拜登的移民法改革方案，將增加臨時性季節勞工H-2B簽證；圖為在加州農場勞作的移民工人。(Getty Images)

德州22日向法院興訟，要求擋下拜登總統百日內暫停遣返移民的行政命令，擺明反對民主黨籍總統的移民政策；另外共和黨聯邦參議員也放話，拜登的全面移民計畫不太可能在參院取得60票，至少會遭到強大挑戰。

美聯社22日報導，德州是共和黨最大地盤，四年來一直為川普強硬阻擋南方移民吆喝助拳；向聯邦法院提出拜登執政後的第一起訴訟，想請法院擋下總統「為某些非公民」頒布的暫停遣返命令。

德州檢察長派克斯頓22日在聯邦法院控告拜登政府百日內不遞解非法移民的政策。(美聯...
德州檢察長派克斯頓22日在聯邦法院控告拜登政府百日內不遞解非法移民的政策。(美聯社)

德州興訟主張，拜登總統令違反川普任內最後幾周，聯邦與州政府達成的協議，就是聯邦政府想改變移民處置，要先通過州政府這一關；但法律專家質疑，該條協議是否容許各州擋下拜登政府的政策。

德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)表示，未能妥善執行川普與州方合意的法律，對德州公民及執法人員的威脅，既急迫又直接；國土安全部尚未對德州的興訟發表回應。

拜登提出的全面移民改革方案雖獲移民促進人士的讚賞，但想在參院過關，至少要有10席共和黨參議員同意，難度極高。

共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio，佛州)便聲明，拜登的移民方案休想成功，共和黨可與拜登合作，但全面特赦非法來美的人不在其中。

另位共和黨聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham，南卡州)也懷疑拜登的方案能出得了參院大門；葛理漢在川普任內對移民採取的姿態強硬得多，他認為拜登的方案最後會以縮小版告終，主要是讓2012年歐巴馬總統單方面制定的「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)恢復實施。

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