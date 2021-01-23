我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

中國核酸檢測增「肛拭子」採樣 網：記得換棉籤！

參院93：2通過 奧斯丁成首位非裔國防部長

編譯郭宣含／綜合22日電
奧斯丁22日獲國會參院投票確認成為美國歷史上首位非洲裔國防部長，他於當日抵達五角大廈上任。(路透)
奧斯丁22日獲國會參院投票確認成為美國歷史上首位非洲裔國防部長，他於當日抵達五角大廈上任。(路透)

參院22日以93比2票確定退役陸軍上將奧斯丁(Lloyd Austin)任命案，奧斯丁成為美國首位非裔國防部長，也是拜登總統第二位獲確認的內閣成員後，隨即前往國防部就職；同日，參院財政委員會(Senate Finance Committee)一致同意拜登提名葉倫(Janet Yellen)擔任第78屆財政部長，參院最快25日進行表決。

奧斯丁22日抵達五角大廈時，由代理部長諾奎斯特(David Norquist)和參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)迎接；奧斯丁隨後宣誓就職並聽取情報簡報，接著與資深文武官員商討新冠危機；奧斯丁計畫致電北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)，聽取有關中國和中東的簡報。

奧斯丁19日在參院軍事委員會的提名聽證會上在提名聽證會上曾表示，會確保美方恪守承諾，支持台灣保有自我防衛能力。

奧斯丁前往國防部前在推特表示：「我很榮幸擔任美國第28屆國防部長，我格外驕傲能成為首位接下此職位的非裔，讓我們來幹活吧。」

儘管國會兩黨擔心，奧斯丁2016年退役，至今未滿七年，不符1947年國家安全法中由文官掌控軍隊的規定，但兩院議員仍於21日批准豁免；參院22日表決國防部長任命案時，僅共和黨參議員李麥克(Mike Lee，猶他州)與霍利(Josh Hawley，密蘇里州)投下反對票。

拜登期望奧斯丁重新穩定國防部軍心，國防部在前政府換過兩名部長並歷經四任代理部長。

奧斯丁上任後一大挑戰為阿富汗，新政府將評估去年2月與阿富汗民兵組織神學士簽署的協議，其中要求將駐阿富汗美軍縮減至2500人。

此外，奧斯丁承諾錄用合格文官，他支持拜登抗疫行動，並承諾處理軍中白人至上主義和暴力極端主義的情況，讓軍中所有領袖明白軍隊中不容許極端主義。

國會參院財政委員會22日全票通過葉倫擔任財政部長，全院通過應沒有懸念。(路透)
國會參院財政委員會22日全票通過葉倫擔任財政部長，全院通過應沒有懸念。(路透)

參院也可望盡快表決財政部長人選葉倫的任命案，參院財政委員會22日以26比0票一致同意葉倫提名案，為葉倫可望成為美國首位財政部長的最終表決鋪路。

拜登政府呼籲參院盡快表決財政部長任命，好讓經濟團隊快速上線；民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)盼參院22日稍晚表決，但參院並無此安排，估計最快25日表決。

聯準會前主席葉倫19日在財政委員會聽證會表示，她擬盡快推動疫情紓困案，包括發放1400元給部分民眾、擴大失業補助、協助小企業、支持州與地方政府以及疫苗生產與分配。

參院 國防部 拜登

上一則

入主白宮沒人開門 拜登夫婦莫名又尷尬站了10秒

下一則

恐逾60萬病歿…拜登喊百日接種1億劑疫苗 共和黨批太慢

延伸閱讀

緩和美中關係 傳北京促「拜習會」擬派楊潔篪訪美

緩和美中關係 傳北京促「拜習會」擬派楊潔篪訪美
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒
世界晚報／拜登再簽行政命令 助經濟困難家庭過難關

世界晚報／拜登再簽行政命令 助經濟困難家庭過難關
一天比一天高！ 拜登預測 新冠死亡人數將逾60萬人

一天比一天高！ 拜登預測 新冠死亡人數將逾60萬人

熱門新聞

拜登在國會山莊宣誓就任成為美國第46任總統後，透過視訊向近千名任命官員監誓，他強調過去四年「誠懇待人」已蕩然無存，並要對此進行改革。（路透）

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員監誓

2021-01-20 23:40
投資公司副總裁奧勞夫林對新冠肺炎疫苗堅決抗拒，為不讓九歲兒子皮爾斯打疫苗，在家開槍打死兒子後自盡。圖為他的華裔太太萊絲莉‧胡(右)和兒子年幼時。(取自臉書)

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

2021-01-19 09:25
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
美國總統川普夫婦。美聯社

150年來首見！川普夫婦不在白宮北門廊迎接拜登夫婦

2021-01-18 22:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%

拜登政府將宣布低收入家庭P-EBT補助提高15%
中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」

中國歌手華晨宇認了當爸！與張碧晨「有一個孩子」
不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫
參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物

參加國會暴動被捕 休士頓亞裔警官稱只是去參觀歷史文物
誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒

誰來開門？拜登夫婦初抵白宮 門前空等10秒