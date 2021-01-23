參院93：2通過 奧斯丁成首位非裔國防部長

奧斯丁22日獲國會參院投票確認成為美國歷史上首位非洲裔國防部長，他於當日抵達五角大廈上任。(路透)

參院 22日以93比2票確定退役陸軍上將奧斯丁(Lloyd Austin)任命案，奧斯丁成為美國首位非裔國防部 長，也是拜登 總統第二位獲確認的內閣成員後，隨即前往國防部就職；同日，參院財政委員會(Senate Finance Committee)一致同意拜登提名葉倫(Janet Yellen)擔任第78屆財政部長，參院最快25日進行表決。

奧斯丁22日抵達五角大廈時，由代理部長諾奎斯特(David Norquist)和參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)迎接；奧斯丁隨後宣誓就職並聽取情報簡報，接著與資深文武官員商討新冠危機；奧斯丁計畫致電北大西洋公約組織(NATO)秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)，聽取有關中國和中東的簡報。

奧斯丁19日在參院軍事委員會的提名聽證會上在提名聽證會上曾表示，會確保美方恪守承諾，支持台灣保有自我防衛能力。

奧斯丁前往國防部前在推特表示：「我很榮幸擔任美國第28屆國防部長，我格外驕傲能成為首位接下此職位的非裔，讓我們來幹活吧。」

儘管國會兩黨擔心，奧斯丁2016年退役，至今未滿七年，不符1947年國家安全法中由文官掌控軍隊的規定，但兩院議員仍於21日批准豁免；參院22日表決國防部長任命案時，僅共和黨參議員李麥克(Mike Lee，猶他州)與霍利(Josh Hawley，密蘇里州)投下反對票。

拜登期望奧斯丁重新穩定國防部軍心，國防部在前政府換過兩名部長並歷經四任代理部長。

奧斯丁上任後一大挑戰為阿富汗，新政府將評估去年2月與阿富汗民兵組織神學士簽署的協議，其中要求將駐阿富汗美軍縮減至2500人。

此外，奧斯丁承諾錄用合格文官，他支持拜登抗疫行動，並承諾處理軍中白人至上主義和暴力極端主義的情況，讓軍中所有領袖明白軍隊中不容許極端主義。

國會參院財政委員會22日全票通過葉倫擔任財政部長，全院通過應沒有懸念。(路透)

參院也可望盡快表決財政部長人選葉倫的任命案，參院財政委員會22日以26比0票一致同意葉倫提名案，為葉倫可望成為美國首位財政部長的最終表決鋪路。

拜登政府呼籲參院盡快表決財政部長任命，好讓經濟團隊快速上線；民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)盼參院22日稍晚表決，但參院並無此安排，估計最快25日表決。

聯準會前主席葉倫19日在財政委員會聽證會表示，她擬盡快推動疫情紓困案，包括發放1400元給部分民眾、擴大失業補助、協助小企業、支持州與地方政府以及疫苗生產與分配。