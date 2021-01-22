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拜登上任 佛奇解脫：沒有人告訴你什麼該說，什麼不能說

編譯林育正／綜合21日電
拜登總統上任，佛奇續主掌抗疫重責大任；他形容「現在有種解脫的感覺；沒有人告訴什麼該說，什麼不能說。」(歐新社)
拜登總統上任，佛奇續主掌抗疫重責大任；他形容「現在有種解脫的感覺；沒有人告訴什麼該說，什麼不能說。」(歐新社)

拜登總統上任，國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)繼續主掌對抗新冠肺炎的重責大任；談到拜登政府與川普政府的不同，他形容現在彷彿「解脫」，「現在沒有人會告訴你該說什麼。」

佛奇身為全美抗疫領導人物，前總統川普卻常公開批評他，稱他和其他科學家誇大疫情的嚴重程度；川普為了警告佛奇，甚至限制他公開簡報，還取消他到橢圓辦公室向總統彙報。

拜登上任第二天，21日早晨簽署行政命令前，佛奇和拜登先在白宮溝通；佛奇說，新政府面對疫情，將有截然不同的應對方針，前政府過度自信和偏離事實的作風將完全消失。

他表示：「拜登政府不同的做法是，如果不知道答案，那也不用猜，就說你不知道。我就像總統的傳令兵，我會竭盡所能讓疫情趨緩，使生活重回正軌。」

川普執政時代，佛奇在如何處理疫情、提供什麼訊息給民眾，以及在防疫與重啟經濟間取得平衡，皆與川普背道而馳；川普堅持儘管他與佛奇的意見不同，但仍尊重他。不過在兩人關係的最低點，川普曾暗示要開除他。

遭受前總統邊緣化的處境，佛奇說：「我絕非刻意牴觸前總統。」

佛奇面對新政府，他是第一個向總統進行簡報的人。他說：「我才跟總統談過，接下來我們會做到完全公開、透明且誠實。如果有事情做錯，不是互相指責，而是指正；所有政策都根據科學和證據。」

談到兩個政府截然不同的風格，佛奇說：「現在你可以明講你知道的，讓科學和證據說話，有種解脫的感覺；沒有人告訴什麼該說，什麼不能說。」

佛奇 川普 拜登

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