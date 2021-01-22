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「川普未制訂計畫」 疫苗分發 拜登從頭開始

記者顏伶如、編譯林育正／綜合報導
CDC新主任瓦倫斯基20日表示，抗疫將以科學為依據。(路透)
CDC新主任瓦倫斯基20日表示，抗疫將以科學為依據。(路透)

拜登疫情險峻的壓力之下接任，消息人士爆料，川普政府根本未制訂完善的疫苗配送計畫，導致新政府必須從頭開始；聯邦疾病防治中心(CDC)新主任、哈佛傳染病學家瓦倫斯基(Rochelle Walensky)則期望回歸以科學為依據，帶領民眾走出疫情。

截至20日，全美已施打約1650萬劑疫苗，進度遠遠不及先前川普政府設定，在2020年底前達標2000萬的目標。而且拜登上任前，就已喊出上任100天內施打1億劑的目標，再加上近日染疫死亡人數破40萬大關，因此政府現階段承受極大壓力。

知情人士向有線電視新聞網(CNN)透露，拜登團隊在交接時，最震驚的是川普政府在疫苗獲得核准好幾周後，毫無完整的分配計畫。

有消息人士就說：「我們根本無法進行調整，必須從頭開始。」另一人則說：「完全顯示了前政府毫無作為。」

白宮21日記者會上，佛奇(Anthony Fauci)則駁斥此說法，他表示：「我們絕不是從零開始，因為疫苗分配工作早已開始。我們有一些新想法，但你不能說前政府的計畫完全沒用。」

此外，CDC日前由於連續犯錯，加上川普政府故意淡化處理疫情，變成退居幕後角色；新主管瓦倫斯基20日宣誓就職後表示，優先要務之一是對外將須改善疾管中心與社會大眾溝通的方式以建立威信，對內則要提升士氣，亦即以科學為準則，把政治擺在一邊。

瓦倫斯基是哈佛醫學院傳染病學家及波士頓麻州綜合醫院的傳染病醫師，她是愛滋病毒研究專家，並無在CDC、州政府或地方政府衛生機關任職的經驗。

她在疫情期間經常針對疫情發表評論，引起拜登團隊注意，包括批評州政府及聯邦政府的疫情因應措施，知名川普顧問提倡讓病毒自由傳播以便達到「群體免疫」說詞，就是她主要批評的重點之一。

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