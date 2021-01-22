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1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

1年奪近41萬條命…美國新冠首例周年 所有郡皆淪陷

編譯郭宣含／綜合21日電
一年前的1月21日，美出現首例新型冠狀病毒確診病例；時隔一年，新冠病毒已攻陷美國所有郡。圖為第一例確診病患當時送往華盛頓州地區醫療中心隔離治療。(路透)
一年前的1月21日，美出現首例新型冠狀病毒確診病例；時隔一年，新冠病毒已攻陷美國所有郡。圖為第一例確診病患當時送往華盛頓州地區醫療中心隔離治療。(路透)

一年前的1月21日，聯邦衛生官員宣布，華盛頓州斯諾霍米許郡(Snohomish County)一名30多歲男子從中國武漢返國感到不適，在西雅圖以北醫院接受緊急照護，該名病患成為美國首例新冠肺炎確診案例；時隔一年，新冠病毒已攻陷美國所有郡，奪走近41萬條美國人的生命。

疫情一開始蔓延緩慢，美國前五周回報約45起已知確診，但不清楚新冠死亡人數；時隔一年，全美過去五周新增確診逾740萬例、近10萬人病亡。

美國單在20日就新增至少18萬4237例確診和4357例死亡，死亡人數是疫情以來第二高，而且過去一周單日平均新增3054人病歿。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至21日晚間，全球新冠肺炎確診至少9745萬362例，死亡208萬8237人；美國確診2461萬4129例，死亡40萬9794人。

衛生官員在去年1月21日宣布首例新冠確診後，當局開始隔離該名病患並追蹤其旅遊史，雖認為大眾染疫風險低，但也警告恐出現更多案例。

其他旅客最後檢測也驗出陽性，而後續病毒基因排序顯示，東岸出現另一種新冠病毒；雖然西雅圖區在2月底成為初期疫情爆發的震央，但研究人員不曉得疫情是否由首例確診者引發。

科學家表示，新冠病毒很可能更早就出現在美國；不過美國初期缺乏檢測而未發現新冠病毒，結果病毒迅速在全美各郡落腳，紐約州、加州和伊利諾州紛紛淪陷。

根據華爾街日報(WSJ)分析約翰霍普金斯大學數據，西雅圖出現首例新冠確診者不到11個月後，新冠病毒抵達全美人口第二少的德州洛文郡(Loving county)，該郡僅有169人；去年12月，新冠病毒攻陷美國最後一塊無疫情淨土夏威夷州飛地卡拉瓦奥郡(Kalawao county)；該郡在莫洛凱島上，過去是治療痲瘋病患的地方。

新冠病毒從大城市人口稠密的郊區擴散，最後抵達美國最遙遠的偏鄉；呼吸道病毒容易傳播，而且症狀往往輕微常見甚至無症狀，足以讓民眾照常過活，也因此加速疫情傳播。

美國 疫情 西雅圖

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