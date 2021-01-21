最分裂的美國 最艱鉅的挑戰 拜登喊團結 任重道險

拜登接任美國總統，堪稱是近代史上最為分裂的美國，從內政到外交，都待他撥亂反正。圖為20日總統就職典禮，軍警戒備森嚴，華府街道淨空。(美聯社)

川普 終於下台，拜登 接任美國總統。這位史上年紀最長的總統，面對川普四年亂政，造就一個堪稱近代史上最為分裂的美國，這位從政半世紀的「老喬」此後任重道險，從內政到外交，都待他撥亂反正。

拜登總統上任當務之急，是簽署重回巴黎氣候協定等多項行政令，正如他所形容的無法懈怠。套用川普的形容，拜登是「華府沼澤」中人，是不折不扣的「深層政府」建制派，拜登的第一天就以「團結」定調，在朝野易幟的新形勢下，新政府是設法融合還是持續對抗，端視這位在國會以溝通協調著稱的老喬如何出招。

拜登以超過8000萬票的普選票，壓倒性獲得總統大選勝利；但川普挾其7400萬票自重，始終沒有認輸，鼓動川粉暴民攻陷國會山莊，還不肯出席拜登的就職典禮，凡此種種給美國民主創下不願和平轉移政權的惡例。

在拜登就職前夕，美國國家廣播電視新聞台（NBC）與華爾街日報一項民調顯示，有74%共和黨支持者不認為拜登勝選，有73%的受訪者認為美國未來四年仍持續分裂，相信未來四年可以團結的僅24%。

NBC以「極化」、「悲觀」和「痛苦」來形容當前的美國及未來，且NBC提到，這是22年來連續調查中，美國受訪者首度出現對未來的悲觀大過樂觀。

這些都是拜登上台後即將面臨的現實與困境，全力解決新冠疫情同時，他還得設法重建國民對民主的信心。

不過，危機越大，轉機也就不遠，拜登若能掌控情勢，推動兩黨團結，和解或能有成；反之，若川粉及極右翼支持者仍在川普的鼓動下，持續把持共和黨，拜登作為總統，何時出手、如何出手，都可能影響他的執政的穩固。

畢竟，共和黨人只可能選擇性與拜登合作，無法立即完全擺脫川普陰影。

無論是疫情、美國國際地位、經濟衰退、種族不公或氣候變遷問題，美國廣播公司（ABC）公布的民調，看好或缺乏信心的民眾幾乎都是各半，美國的問題不只極化，還有民粹治下的極度分裂。

以史為鏡，川普在2017年就職演說中，以「美國式屠戮」（American carnage）血淋淋地批判過往政府的失敗作為，揚言「當下就要停止」，結果場內高喊美國優先 ，場外示威群眾與警察爆發衝突，有人在華府市中心砸店、縱火。

四年前美國總統的執政挑戰是對立的美國，今日亦然。拜登在就職演說中提到要「終結不文明的戰爭(uncivil war)」；這裡的uncivil或許是雙關語，除了要終結不文明的對立，也要終結這場因對立而接近內戰的「非內戰」。

川普利用人民不滿民主黨執政濫施濫捨的相對剝奪感上台，卻也在由他一手炮製的謊言與分裂氛圍中下台。拜登和他的團隊如何前事不忘，作為接下來的執政之師，人民在兩年後的期中選舉，很快就有結論。