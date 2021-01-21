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拜登首日簽17項行政令 第1項：未來百日搭火車巴士「戴上口罩」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登20日上任總統第一天，就簽署17項行政令，扭轉前任政府力度大於任何現代總統。(路透)
拜登20日上任總統第一天，就簽署17項行政令，扭轉前任政府力度大於任何現代總統。(路透)

拜登總統20日就職首日傍晚，在白宮簽署包括處理新冠肺炎、強制戴口罩等多項行政令，並重新接受巴黎氣候協定，以及重新加入世界衛生組織(WHO)，宣示拜登政府重返國際組織；此外，拜登叫也停前總統川普引以為傲的美墨邊境築牆計畫。

拜登一反川普敵視甚至輕賤WHO的立場，致函聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示，WHO在全球打擊新冠肺炎大流行時扮演關鍵角色，他要撤回川普政府去年退出WHO的決定。

拜登的總統官方推特帳號(@POTUS)首則推文表示，「現在是解決危機的時刻，沒有時間可以浪費。」

拜登下午自阿靈頓公墓致意結束後，搭車回到白宮，傍晚就在橢圓辦公室召集隨行媒體，象徵性簽署3項行政命令，實際上他共簽署15項行政命令與2項行政行動(executive actions)；華爾街日報報導，這比以往任何前總統都多。

除了這些，拜登已向國會提出移民改革法案(The U.S. Citizenship Act of 2021)，以及1.9兆美元的新冠肺炎紓困方案。

拜登首先簽署的行政命令，是未來100天內要求美國人民在州際巴士與火車上，及在聯邦建築物內戴上口罩，這是他在去年12月初的公開承諾；其次分別是為美國社區提供足夠資源，與重新接受巴黎氣候協定。

重新接受巴黎氣候協定，是拜登落實應對氣候變遷的第一步，在拜登簽署後，美國將在30天內加入這個有189國家地區支持的氣候協議。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)曾表示，巴黎氣候協定與WHO代表著拜登總統重新融入世界的目標。

CNN統計，拜登上任首日簽署的行政命令與行動中，有9項是推翻川普政策，包括重新加入WHO、停建美墨邊境圍牆、更改移民局以逮捕非法移民為優先的政策，撤銷對7個穆斯林國家的護照持有者進入美國的禁令、取消拱心石輸油管道(Keystone Pipeline)XL計畫並要求相關機構重新檢視環境政策，與將非證移民納入人口普查計畫等。

此外，還包括聯邦政府協調統一因應新冠肺炎對策，新增新冠肺炎協調官的職務，由歐巴馬政府前任官員齊安茲(Jeff Zients)擔任，領導白宮新冠肺炎應對辦公室，協調聯邦機構並直接向拜登報告。

拜登首日也簽署行政命令，延長聯邦學貸暫停期限至9月30日、延長驅逐租屋房客以及贖回抵押品的期限到至少3月底、促進種族平等、預防及打擊性別認同和性取向歧視，保護參與DACA(夢想生計畫)的年輕移民，免遭驅逐出境。

拜登 新冠肺炎 非法移民

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