拜登「完全執政」但紓困案等重大法案過關並不易

在新參院，共和黨參議員麥康諾(左)成為少數黨領袖，圖為他20日與華裔妻子趙小蘭(右)一起出席拜登就職典禮，期待與拜登合作。(路透)

拜登 總統20日宣誓就職後，聯邦參議院 同日下午在身兼參院主席的副總統賀錦麗見證下，舉行喬治亞州兩席新科參議員和加州繼任參議員宣誓就任；民主黨 去年選舉穩住眾議院多數後，再拿下參議院多數，形同完全執政。

另外，參院院會20日以84票贊成、10票反對，表決通過對國家情報總監海恩斯(Avril Haines)的人事任命案，海恩斯19日才參加參議院情報委員會的審查聽證會，20日就通過參院表決，成為拜登政府首位通過參院同意的內閣首長。

賀錦麗(Kamala Harris)19日辭去參議員一職，由加州州務卿帕迪拉(Alex Padilla)繼任，加上喬治亞州5日複選產生的兩席參議員沃諾克(Raphael Warnock)與羅夫勒(Kelly Loeffler)，三人均為民主黨，參議院生態由原本共和黨掌握多數，翻轉為兩黨各50席，未來議程卡關時，將由賀錦麗投下關鍵一票。

也因此，參議院多數黨領袖由共和黨的麥康諾(Mitch McConnell)交給民主黨的舒默(Chuck Chumer)，民主黨拿下在各委員會的議程排案權，可望加速拜登內閣的人事任命。

麥康諾20日在參議院會首度以少數黨領袖身分發言，他肯定拜登在就職演說強調團結，期待與拜登合作。

眾議院有17名新科共和黨議員，由德州眾議員范杜恩(Beth Van Duyne)領銜聯名致信祝賀拜登，並表達期待與他合作共事。

「我們堅信，讓我們團結在一起作為美國人，要比任何分裂我們的事都偉大。」聯名信中表示，「基於這一精神，希望我們能跨越黨派爭論，為全美人民協商出重大的改變，讓美國繼續成為全世界最好的國家。」

他們並說，「我們代表的選民，凸顯這個偉大國家的多元觀點，美國人民已厭倦了黨派僵局，只想看到兩黨領袖能在關乎美國家庭、勞工和商家的重要議題上共事合作。」

簽署聯名信的共和黨議員也包括早先反對認證拜登勝選結果者，例如北卡州年僅25歲的眾議員考托恩(Madison Cawthorn)；也有先前呼籲共和黨同僚支持認證結果者，例如愛阿華州眾議員米勒米克斯(Mariannette Miller-Meeks)；還有表決支持彈劾川普的眾議員梅耶(Peter Meijer)和瓦拉道(David Valadao)；領銜此次聯名信的范杜恩，其在德州的選區也有相當一部分的民主黨選民。

雖然民主黨拿下參眾兩院多數，美聯社分析寫道，拜登以非常些微的差距勉強掌握國會多數，期待在最短時間內通過包括1.9兆美元紓困等重大法案不見得容易；且拜登自認有溝通國會的經驗，今非昔比，拜登運籌帷幄是否奏效，還得觀察。