「從美國大屠殺到美國希望」 拜登就任 將寫新章

拜登上任總統行禮如儀，後川普時代轉回文明態度，獲歷史學者好評。圖為拜登總統夫婦和賀錦麗副總統夫婦檢閱三軍儀仗隊。(Getty Images)

從川普 轉換到拜登 總統，在許多人恨不得可以更快的心情下，華府 的政治翻了新頁；突然之間回歸傳統，總統就職典禮場面典雅，呼籲團結，一切遵從兩個世紀前建立的禮俗。

川普四年前在就職演說中寓言般地提到「美國大屠殺」的黑暗場景；四年後，在旗幟飄揚的同一個國會大廈講台上，拜登力圖譜寫「美國的希望故事」。

●學者好評：拜登演說鼓舞人心

第46任總統就職典禮，在詩歌、小喇叭、流行歌手女神卡卡(Lady Gaga)演唱國歌、鄉村音樂歌手布魯克斯(Garth Brooks)演唱「奇異恩典」(Amazing Grace)的樂聲中，也在川普支持者兩周前的國會大廈暴亂的鮮明記憶下進行。

拜登在就職演說中，冷靜強調「民主獲勝，我們必須結束這場不文明之戰。」歷史學者貝施洛斯(Michael Beschloss)形容拜登演說：「謙虛，莊嚴，認真，沈靜，淨化與鼓舞人心。」

20日一早，當川普的身影走入停在安德魯空軍基地「空軍一號」專機之際，拜登也跨出布萊爾國賓館(Blair House)，開始了他的一天；一切看似精心編排，但川普其實並未與拜登協調過任何事。

●肯定前任 拜登也不提川普名

與此同時，打從2017年以來就滿是憤怒與仇恨的川普聲音，迅速消失。拜登在舞台上宣布共和黨和民主黨前任總統以及副總統潘斯出席了就職大典。

拜登客氣地肯定「我的前任」的服務與貢獻，卻沒有提到大選中敗給他的那個人名字；如同川普離開白宮時，也絕口不提拜登。

總統就職儀式在川普缺席下進行，並且，以一種前所未見的方式進行：所有人都戴口罩，彼此保持距離；華盛頓特區部署2萬5000名武裝國民兵和警察，戒備森嚴，以確保儀式一切和平安全。

20日總統就職典禮在軍警戒備森嚴下，華府街道淨空，只遇零星抗議，未傳維安狀況。(Getty Images)

●軍警戒嚴 華府淨空零星抗議

有鑑於6日的國會暴亂，20日的華府，沒有每四年一度萬人空巷的就職場景。國會大廈及國家廣場附近幾英里全面封鎖，裝甲車和混凝土圍籬擋在空蕩街道上，只有零星抗議活動在安全區外圍出現。一小群抗議者用擴音器大喊：「 如果拜登想把美國帶到地獄，那就去吧！」

就職典禮這一天，華府雖有少數逮捕事件，但並未出現重大抗議或嚴重破壞。

在賓夕法尼亞大道旁，與新任副總統賀錦麗同時就讀霍華德大學的觀禮民眾辜倫姆(Vernal Crooms)說，他不認識賀錦麗，但很高興看到川普時代結束了，「光明獲勝，謊言沒有持續。」