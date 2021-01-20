梅奧卡斯拒保留邊界牆經費？霍利要求暫緩國安部長任命

參議員霍利19日表明不滿國土安全部長梅奧卡斯對邊境築牆的答覆，有意拖延通過任命。(美聯社)

參院19日復會，針對總統當選人拜登 的提名 人舉行任命聽證，但共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)19日宣布，國土安全部長被提名人梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)不願承諾為川普總統的邊界牆保留14億元興建經費，他要求暫緩梅奧卡斯任命案。

來源：Senator Josh Hawley YouTube頻道

梅奧卡斯19日出席參院國土安全及政府事務委員會(Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs)聽證會，霍利在會中與梅奧卡斯對話後，沒隔幾小時就做出上述宣布。

霍利也是第一個跳出來宣布將在6日國會聯席會議投票 否決選舉人團投票結果的共和黨參議員；國會暴動發生後，霍利因扮演「開槍急先鋒」角色而飽受批評。

拜登和民主黨人均曾表示，6日國會暴動充分顯示，立即通過梅奧卡斯提名案以填補國土安全首長空缺，乃保護國家安全的當務之急。

梅奧卡斯提名案若無人「叫停」，20日可望在民主黨占優勢的參院過關；現在提名案需先拿到60票打消霍利「喊卡」要求，花數天時間走過發言程序，流程相形複雜化。

霍利在聽證會中詢問梅奧卡斯是否願為川普邊界牆預留14億元資金，梅奧卡斯答道：「 若我有幸擔任國土安全部部長，我將遵守法律並履行職責。我將了解有關建立邊界牆的經費法律規範，並看看中止此類義務的可能性為何。」

霍利隨後在「延緩」梅奧卡斯提名案聲明中表示，「總統當選人拜登誓言將削減重要執法和安全措施，梅奧卡斯卻未能充分解釋將如何執行聯邦法律並確保南部邊界安全。在很多問題仍未得到解答之際，我無法同意跳過標準審查程序，讓此提名快速過關。」

梅奧卡斯曾任歐巴馬政府國安部副部長。2013年他的任命案獲確認時，共和黨沒有任何人投票支持。

拜登交接團隊發言人塞維特(Sean Savett)針對霍利阻擋梅奧卡斯提名案表示，「我們正面臨空前挑戰和國安威脅，國家迫切需要在新政府成立第一天就任命可靠的國安部長來保護人民。參院2009年和2017年對國土安全部長提名均迅速投票確認。參議員霍利威脅破壞歷史慣例，試圖讓此重要職位呈現空缺，是很危險的事。」