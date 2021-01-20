國務卿任命聽證／布林肯：同意川普強硬對中 助美外交

內定拜登政府國務卿的布林肯19日在參院外交關係委員會的任命聽證上表示，以遜虛態度聯合國際盟友，勝過中國。(Getty Images)

國務卿被提名人布林肯(Antony Blinken)19日參加聯邦參議院外交委員會的任命聽證會時表示，中國 無疑是美國 的「最大挑戰」，美中對抗仍不斷上升，但只要符合雙邊共同利益，可以競爭也可以合作；美國將重建盟友關係強化力量應對挑戰，「我們可以勝過中國。」

布林肯同意川普對中強硬的作法，但在許多方面不支持其方法手段，「但基本原則是對的，我認為這確實有助我們的外交政策。」

布林肯表示，他上任國務卿後有三大目標，包括重建國務院專業外交體系，全力支持外交人員， 與國際社會合作，復興盟友關係，最後則是重塑國會在外交政策上扮演的角色，他承諾會做傾聽民意的國務卿。

布林肯暗批川普政府奉行單邊外交策略，不參與國際社會，讓美國失去領導地位，損害美國利益，並點名中國與俄羅斯等威權國家的挑戰日增。

來源：CNBC Television YouTube頻道

布林肯說，美國的領導力相當重要，若美國不領導，或是不參與國際事務，有兩件事可能發生，一是有人嘗試取代美國的世界領導地位，但可能不是以促進利益或價值的方式，二是國際社會群龍無首，這會陷入混亂；布林肯表示，這兩件事都不符合美國人民的利益。

布林肯說，美國將以謙虛和自信來領導世界，共同克服新冠肺炎這第二次世界大戰以來最大危機，勝過中國，應對氣候變遷挑戰，並找回核心盟友。

布林肯說，美國應以實力與中國接觸，包括與盟友合作而非貶低對方，領導國際組織而非放任中國制定規則，包括在人權受侵害，或香港 民主被踐踏時，美國為人權等價值挺身而出，這都可厚植美國實力。

布林肯沒有詳述將如何應對中國挑戰，但他在答詢時，同意川普政府主張「中國誤導新冠病毒」，以及國務卿龐培歐19日宣布「中共在新疆作為是種族滅絕(genocide)。」

布林肯說，針對新疆，國務院會盤點手上的工具和可採行的行動，例如不進口新疆集中營生產的商品等。

至於香港，布林肯說，在香港，真正的自由和自治是受到保障的；美國對港版國安法應該更早採取作法。

布林肯表示，因應香港問題，看到美國開始採取一些作法，包括接納來自香港的難民，他認為政府應認真檢視香港仍作為金融中心，使北京持續獲益的事實與立場。

聽證會結束後，參議院外交委員會將對布林肯人事案進行投票，送出委員會後再送往院會表決，或過半參議員支持即為通過。

繼批判中共在新疆的作為是「世紀汙點」，對新疆地區商品進口祭出限制、簽證制裁新疆地區高官後，龐培歐18日宣布禁止美國進口新疆的棉花與番茄，19日再發聲明指中國共產黨控制的中華人民共和國，至少自2017年3月起就對穆斯林維吾爾族和其他宗教少數族群，犯下違反人道的罪行，且仍在持續。

龐培歐以第二次世界大戰期間的納粹集中營相比說，「我們正在目睹中國黨國，系統性地摧毀維吾爾人。」