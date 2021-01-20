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國務卿任命聽證／布林肯：中若武力犯台 將是嚴重錯誤

記者張文馨／華盛頓報導
內定拜登政府國務卿的布林肯19日在參院外交關係委員會的任命聽證上表示，以遜虛態度聯合國際盟友，勝過中國。(Getty Images)
內定拜登政府國務卿的布林肯19日在參院外交關係委員會的任命聽證上表示，以遜虛態度聯合國際盟友，勝過中國。(Getty Images)

國務卿被提名人布林肯(Antony Blinken)19日出席聯邦參議院外交委員會的任命聽證會，談到對台政策時表示，美國堅決信守對台承諾，確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力；若中國武力犯台，製造世界動盪，將是「嚴重錯誤」。

布林肯在聽證會雖重申美國在台灣關係法中的承諾，但對台灣參加需要以國家為會員身分的國際組織時，態度明顯保留。

來源：CNBC Television YouTube頻道

布林肯說，他期待台灣在國際社會中扮演更大角色，當國際組織不需國家身分就能成為會員時，台灣應該成為會員；至於需要國家地位的組織，台灣應當還有其他參與方式。 

有關現任國務卿龐培歐日前取消美台交往限制，布林肯僅說將檢視；但並未表示贊成或反對龐培歐這項決定。

布林肯在2014年11月被前總統歐巴馬提名為副國務卿，總統當選人拜登提名他出任國務卿。

布林肯的書面證詞談美國外交政策挑戰，其中並未提及台灣，但部分國會議員關切其對台立場；外委會主席芮胥(James Risch)表示，期待拜登政府尋求兩黨合作，應對中國的挑戰，其中之一便是台灣；台灣是重要戰略議題之一，應持續受到美國重視。

共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)也詢問布林肯，若中國共產黨決定以武力進犯台灣，造成世界動盪，國際社會為此付出巨大代價；布林肯說，「那將是嚴重錯誤。」

共和黨參議員羅姆尼(Mitt Romney)詢問布林肯的政策立場，布林肯表示，美國對台灣有強勁且長期的跨黨派承諾，在台灣關係法與美中三聯合公報中，均確保台灣有抵抗侵略的自我防衛能力，「這項承諾絕對會持續，我們會確保台灣有能力做到這一點。」

布林肯說，台灣應當有更多國際參與空間，因為台灣的民主典範、強健經濟、科技優勢和對抗新冠疫情的表現，應當有許多方式參與國際社會。

布林肯也提到龐培歐9日取消現存美台交往「所有自我施加的限制」；布林肯說，「我認為我們應該審視與台灣的往來，即將卸任的國務卿(指龐培歐)發布了一些規定，我們會認真檢視因應『台灣保證法』所制定的規定，我們會檢視這件事。」

國務院所謂的美台交往限制，包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄(Guidelines on the Relationship with Taiwan)；去年底生效的「台灣保證法」將其見諸文字，建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。

布林肯說，過去曾數度與蔡英文總統交談，包括他擔任副國務卿時；布林肯說，美國堅決信守對台灣的承諾。

參院外交委員會共和黨參議員葛理漢19日在任命聽證上詢問布林肯有關北京武力攻台的可...
參院外交委員會共和黨參議員葛理漢19日在任命聽證上詢問布林肯有關北京武力攻台的可能。(Getty Images)

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