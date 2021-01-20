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財長任命聽證／大動作推動紓困 葉倫：人民受苦已久

編譯潘勛／綜合19日電
曾任聯準會主布的準財長葉倫19日在參院金融委員會上提名作證時表示，支持更大規模紓困方案。(路透)
曾任聯準會主布的準財長葉倫19日在參院金融委員會上提名作證時表示，支持更大規模紓困方案。(路透)

財政部長被提名人葉倫19日在參院任命聽證會上表示，政府必須有大動作來推動新冠疫情紓困，另總統當選人拜登將延續川普總統對付中國的強硬貿易政策，懲罰中方濫用貿易手段；在聽證會舉行前，八名前財長發表聯合公開信，力挺葉倫出任財長，並稱參院拖延任命案，將為經濟帶來不必要的風險。

「國會山莊報」(The Hill)19日報導，葉倫表示拜登與她提出新冠紓困配套案時，都考量到國債的沉重壓力，但目前利率創新低，所以最明智的手段便是大動作紓困；她認為長期下來，紓困案帶來的益處會遠超過成本，考量到人民受苦已久，若要幫忙民眾，更該那麼做。

來源：CNBC Television YouTube頻道

拜登提出的新冠紓困案預計支出1兆9000億元，國會共和黨議員以及某些中間派民主黨議員，都對金額這麼龐大的聯邦支出，會加重國債壓力，表示憂心，拜登想貫徹自己的紓困案恐遭逢挑戰。

葉倫在聽證會上強調，美國「準備妥當，要用全套工具」來對付中方濫用貿易手段如「傾銷產品、樹立貿易障礙及非法貼補企業。」準國務卿布林肯(Antony Blinken)在參院外交委員會上也表示，他認同川普把中共鎮壓新疆維吾爾人以及少數民族，視為種族滅絕，美方應該禁止進口產自新疆的物品，另參與侵犯當地人權的美方公司，其物資也不容出口。

彭博新聞社(Bloomberg)報導，看來拜登治下，全球前兩大經濟體的美、中關係依然荊棘重重，國會不分共和黨還是民主黨，都渴望懲罰中方行竊智慧財產、動用不公平的貿易手段。

八名前財政部長19日發表聯名公開函，呼籲參院快速通過葉倫的任命案；他們表示，目前千百萬人民失業，長期失業正告攀升，即將上任的政府面臨艱鉅挑戰；要克服這些嚴峻問題，必須有睿智的財政部投注心血，任何拖延財長任命，都會危及經濟復甦。

八名聯署的前財長包括舒茲(George Shultz)、貝克(James Baker III)、桑默斯(Lawrence Summers)等，清一色為男性，他們肯定葉倫任命案意義重大；葉倫若獲得參院同意，將成為美國231年歷史上第一位出掌財政部的女性。

參院金融委員會19日以視訊遠距方式，舉行對曾任聯準會主布的準財長葉倫的任命聽證。...
參院金融委員會19日以視訊遠距方式，舉行對曾任聯準會主布的準財長葉倫的任命聽證。圖為共和黨參議員賽瑟與葉倫對話。(路透)

葉倫 紓困 拜登

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