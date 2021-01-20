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淚別德拉瓦 拜登抵華府…就職前 悼新冠病歿同胞

編譯郭宣含／綜合19日電
將成為第46位總統的拜登在就職前夕，19日自家鄉德拉瓦州乘機抵達華府。他與夫人吉兒博士(右)，及副總統當選人賀錦麗與先生任德龍(左)，當天傍晚在華府林肯紀念堂的倒影池，與全美同步點亮蠟燭，加上在國家廣場遍植的20萬支小國旗，共同紀念在新冠疫情中染疫殞命的國人。(Getty Images)
將成為第46位總統的拜登在就職前夕，19日自家鄉德拉瓦州乘機抵達華府。他與夫人吉兒博士(右)，及副總統當選人賀錦麗與先生任德龍(左)，當天傍晚在華府林肯紀念堂的倒影池，與全美同步點亮蠟燭，加上在國家廣場遍植的20萬支小國旗，共同紀念在新冠疫情中染疫殞命的國人。(Getty Images)

總統當選人拜登19日告別家鄉前往華府，20日接任總統；他感性地告訴德拉瓦州鄉親，「這裡是我們接下來華府旅程的起點」；「要痊癒，必得銘記。」拜登當晚在華府林肯紀念堂悼念因新冠肺炎而逝的國人時說，「有時很難記住，但這就是痊癒的過程。」

拜登與副總統當選人賀錦麗抵達華府後，也前往林肯紀念堂倒影池(Lincoln Memorial Reflecting Pool)，紀念美國因新冠肺炎死亡的逾40萬人；全國各大城市也點起燭光響應。

國家廣場(National Mall)18日豎起近20萬面國旗，並打起56道光柱長達90分鐘，象徵因疫情與維安而無法前來參加就職典禮的民眾；56道光柱代表美國50州、華府和五個長期有人居住的領土。

拜登就職委員會表示，該藝術裝置象徵人人可待在家，安全參與總統就職典禮；19、20日晚間也會點燈照亮這片旗海。

拜登19日在德拉瓦州以長子為名的「波拜登國民兵／儲備中心」跟鄉親道別，他數度哽咽表示：「這裡是我們接下來華府旅程的起點，這裡呈現了美國人最棒的一面，對此我深有感觸。」

拜登改述愛爾蘭作家喬伊斯(James Joyce)的作品，語帶顫抖表示：「請原諒我的感性，但當我離世，德拉瓦州將永刻於我心。」他表示深愛故鄉，很榮幸自己是「德拉瓦州之子」。

拜登也談到已故長子，「我只有一個遺憾，那就是波不在這裡，我們應該舉薦他為總統。」不過拜登也指出：「德拉瓦州教我們，在美國，凡事皆有可能。」

拜登表示12年前，他成為非裔前總統歐巴馬的搭檔，20日亞非裔搭檔賀錦麗將宣誓為副總統；拜登指出：「別說事情不會變，事情會轉變，這就是美國。」

基於安全因素，拜登改搭飛機前往華府，未依他最愛的交通方式搭火車去華府。

拜登與夫人吉兒‧拜登，以及賀錦麗與其夫婿任德龍，19日傍晚在林肯紀念堂倒影池與全美同步點亮400根蠟燭，紀念新冠病歿的40萬名美國人；國家大教堂(Washington National Cathedral)敲鐘，紐約帝國大廈和西雅圖太空針塔(Space Needle)也同步點起蠟燭。

「要痊癒，我們必得銘記。」拜登表示：「有時很難記住，但這就是痊癒的過程，這對國家很重要。」

賀錦麗稍早也表示：「今晚我們齊聚一堂，全國一起悼念並向亡者致意。過去幾個月，我們獨自哀傷，今晚容我們一起哀悼。儘管我們身處異地，但美國人團結一心。」

拜登夫婦19日下榻布萊爾國賓館(Blair House)，20日在沒有前任總統夫婦的迎接下，入主白宮。

拜登 華府 美國

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