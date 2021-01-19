團結美國、打擊新冠… 拜登7難題 百日大作戰

拜登20日宣誓上任後，將遭遇強大挑戰，內外難題必須提出與前任不同的政策。(路透)

總統當選人拜登 即將上任，但他承接川普政府留下的諸多失政，將面臨現代總統從未有過的兩大挑戰；包括持續未減的新冠疫情，以及川普不斷鼓吹選舉無效，進而煽動川粉暴民闖占國會的動亂後，造成國民難以彌合的分裂；拜登選舉雖主張希望美國 回歸常軌，但以下是拜登新政府上任初期，亟待處理的諸多難題：

1. 尋求團結

拜登參選至今一再重申要尋求美國團結、與共和黨 人合作並化解近年的政治分歧。

然而這並非易事，丕優研究中心(Pew Research Center)選前民調指出，川普與拜登支持者都認為對手當選將永久傷害美國；國會共和黨人表決暫停確認拜登勝選，民主黨人則怪罪共和黨煽動暴徒使用暴力。

拜登訴求重回常軌，但選後多方憤怒依舊難平，川普總統面臨二次彈劾，彈劾審理是否漫長與是否起訴川普恐影響拜登政府；另外，商業界也爆發前所未見的政治行動，部分企業和商業團體凍結挑戰總統選舉結果的共和黨人捐款。

拜登還可能在民主黨內遭自由派施壓以放棄與共和黨協商；話雖如此，華爾街日報(WSJ)指出，當前局勢與衝擊可能迫使兩黨放緩語氣，提高妥協意願。

2. 新冠疫情

新冠肺炎持續肆虐，並引發的公衛和經濟威脅，至少在拜登上任第一年仍難緩解；拜登與新國會計畫新一波經濟紓困案，屆時聯邦政府可望擔任更積極的角色，監督新冠疫苗的分配與運送。

總統副總統就職典禮籌備工作大致就緒，18日進行彩排。圖為國會山莊前國家廣場，遍插國旗，在緊張氣氛中增點慶祝景象。(美聯社)

3. 拯救經濟

拜登政府擬推出新稅務計畫，將企業所得稅從21%上調至28%，個人所得40萬元以上者將徵收12.4%的社會安全薪資稅(Social Security payroll tax)。

聯邦政府累積債務從20年前的年度國內生產總值(GDP)30%初頭持續攀升，至2020財政年度已相當於全年GDP，若照此趨勢發展，聯邦債務至2050年幾乎會是全國GDP的兩倍。

不過疫情依舊嚴峻，多數人雖支持疫情紓困，但認為不能一直這樣下去；新政府與國會將思索如何在疫情期間持續舉債，並在利息攀升到難以負荷前逐步減少借貸。

4. 對中政策

共和黨和民主黨面對中國崛起的威脅，皆意識到必須採用新的應對政策；雖然拜登實質參與前總統歐巴馬建構對中國政策，但拜登一名顧問表示，如今大家對展開傳統的「接觸政策」(policy of engagement)，已有共識。

中國盜竊智慧財產權、不公貿易作法、增加軍費支出、暴力鎮壓香港等一系列行動翻開新篇章；WSJ報導，此時似乎可與1946年的美國相比擬，當時美國領袖尋求策略限制前蘇聯的行動。

拜登整個任期將持續尋求介於接觸政策與返回冷戰氣氛的中間路線，並爭取兩黨和商業界支持，以擬定對中國的新策略。

5. 氣候變遷

近年政治對氣候變遷更有共識，更盼望國家展開統一的行動計畫；拜登計畫上任第一天重新加入巴黎協定(Paris Agreement)，他也承諾將積極限制石油與天然氣業的甲烷污染。

總統副總統就職典禮籌備工作大致就緒，18日進行彩排。圖為穿著18世紀傳統的軍樂隊邁步經過國會山莊觀禮台。(路透)

6. 移民政策

拜登表示上任第一天將取消川普政府的諸多限制移民的政策，成立聯邦工作小組協助在邊界遭分離的移民家庭團圓；他也擬改革移民法案，估計有1100萬名在美國無證移民可望申請公民權並受惠。

7. 同志&種族

拜登擬在上任百日內推動通過平等法案(Equality Act)，擴大聯邦政府對同志族群的住房、教育、信用等服務的保障；拜登也誓言推動司法改革並改革種族不公，他擬成立全國警察監督委員會。