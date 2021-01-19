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拜登內閣聽證會 布林肯打頭陣受矚目

編譯陳韻涵／綜合18日電
參院將在19日儘快對拜登新政府內閣主要人事展開任命聽證，內定國務卿布林肯，將首先接受質詢。(路透)
參院將在19日儘快對拜登新政府內閣主要人事展開任命聽證，內定國務卿布林肯，將首先接受質詢。(路透)

總統當選人拜登20日就任，但他宣布提名的主要內閣首長的提名聽證會，最快在就職前的19日就開始進行，對象囊括國務卿、財政部長、國土安全部長、國家情報總監到國防部長；其中，與拜登關係密切的國務卿提名人布林肯(Antony Blinken)肩負對川普政府外交走向撥亂反正的重任，這場聽證也備受關注。

拜登新官上任三把火，與歷任新總統在就職日數日甚至數周後，才舉行內閣首長任命聽證的作法迥異。

新政府首波被提名的內閣人選將在19日出席參院委員會聽證，目前參院由共和黨掌握多數，但隨著喬治亞州參議員宣誓就職，掌控權將轉成五五波，並由副總統的議長身分在投票僵局時做出關鍵決定。

19日出席參院委員會聽證的被提名人及時程如下：

●國土安全部部長被提名人梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)10點出席參院國土安全委員會(Senate Homeland Committee) 聽證。

●國家情報總監被提名人海恩斯(Avril Haines)10點參加參院情報委員會(Senate Intelligence Committee) 聽證。

●財政部長被提名人葉倫(Janet Yellen)10點出席參院財政委員會(Senate Finance Committee)聽證。

●國務卿被提名人布林肯下午2點出席參院外交關係委員會(Senate Foreign Relations Committee)聽證。

●國防部長被提名人奧斯丁(Lloyd Austin)下午3點出席參議院軍事委員會(Senate Armed Services Committee)聽證。

華爾街日報(WSJ)報導，布林肯的國務卿人事任命案具備強勁優勢，他與拜登有20載的交情，讓他得以在獲得白宮力挺的情況下，與盟友及顧問磋商。

少有國務卿人選與總統有如此深厚的情誼，布林肯與拜登的關係，堪比當過前總統老布希(George H.W. Bush)幕僚長和國務卿的貝克(James A. Baker III)；但貝克的資歷又比布林肯厚實，曾在雷根(Ronald Reagan)總統政府任內擔任財長與白宮幕僚長。

WSJ報導，布林肯計畫在周二的聽證會中，描繪美國作為矯正全球問題的中心角色，透過盟友和國際機構試圖擴大影響力，並追求能為美國中產階級爭取利益的政策。

參院將在19日儘快對拜登新政府內閣主要人事展開任命聽證，內定財政部長葉倫，將首先...
參院將在19日儘快對拜登新政府內閣主要人事展開任命聽證，內定財政部長葉倫，將首先接受質詢。(路透)

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