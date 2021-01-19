表決平局時將出手 賀錦麗辭參議員：這不是道別
副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)將在拜登總統就職典禮前夕，主持聚焦非裔的「各族一家親」(We Are One)線上演說，慶賀美國多元、堅毅、文化及英勇；賀錦麗18日辭去聯邦參議員職務，並投書「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)，強調「這不是道別」，她將在參院表決平局時，「履行憲法義務」。
此活動不僅向多元族群致敬，同時讚頌美國史上首位成為副總統的亞非裔女性副總統；活動也會向歷史傳統非裔大專學院、姊妹會及兄弟會致敬，賀錦麗是首位傳統非裔大學(Historically black colleges and universities，簡稱HBCU)，以及Alpha Kappa Alpha姊妹會出身的副總統。
非裔選民早在拜登宣布競選後便鼎力支持，非裔領導的組織動員全美各階層、族群的選民，在關鍵搖擺州締造高投票率。
總統就職委員會執行長艾倫(Tony Allen)表示，這場活動將來自非裔、拉丁裔、亞太裔(PIC)的「堅毅、英勇，以及團結承諾致敬」，「這個聯盟共同組成我們的國家，一同慶祝歷史新篇章。」
賀錦麗18日提交參議員辭呈給加州州長紐森(Gavin Newsom)，紐森已指派加州州務卿帕迪拉(Alex Padilla)，暫代賀錦麗的參議員職缺。
賀錦麗並投書「舊金山紀事報」表示，她的工作沒有結束，將在20日就職典禮，宣誓成為首位女性、亞非裔副總統後，繼續擔任參院會議主席。
「這不是道別，我從參院辭職，準備好宣示並將擔任參院會議主席。」賀錦麗寫道：「正如同參議員躋身副總統的孟岱爾(Walter Mondale)指出，副總統是政府中唯一『同時隸屬行政與立法機構』的職位 ，這個責任比席次相同的參院民主黨及共和黨還要大。」
她接著表示，美國創建至今，有268次由副總統投下打破僵局的票，如有必要，她也將「履行這項憲法義務。」
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