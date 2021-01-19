沒帶拜登夫人逛白宮 梅蘭妮亞告別獨白：成為最好

即將離任的第一夫人梅蘭妮亞18日發表最後的視頻講話，譴責暴力。(取自白宮推特)

再過兩天即將離開白宮 之際，第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普(Melania Trump)18日在社群網站發表告別演說短片，譴責暴力之餘，還呼籲民眾要把握機會，對他人展現體貼，並以「成為最好」(Be Best)彼此對待；不過，梅蘭妮亞迄今仍未邀請準第一夫人吉兒拜登 ，不知她如何成為最好，並展現體貼。

她在歷時約七分鐘的影片中表示，不要忘記自己的尊嚴與價值，要把握每個機會對他人展現體貼，日常生活則要維持好習慣。

梅蘭妮亞說：「不管在任何情況下，我呼籲每個美國人都要當『成為最好』的大使。要把重點放在團結，從分裂當中昇華，永遠要選擇愛，而非仇恨，選擇和平，而非暴力，禮讓他人。」

自從2020年12月31日後，梅蘭妮亞就沒有公開亮相。消息人士透露，過去幾周她都待在白宮，除了整理、打包之外，也忙著精裝版「咖啡桌書」(coffee table book )的拍照計畫以及圖片剪輯美編。

最近幾天，梅蘭妮亞由於未依循傳統邀請新任第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)參觀白宮的第一家庭寓所，而遭到輿論批評；這個傳統源於前第一夫人蓓西‧杜魯門(Bess Truman)邀請下一任第一夫人瑪梅‧艾森豪(Mamie Eisenhower)參觀白宮。

2016年，川普贏得總統大選後不久，當時的第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)便邀請梅蘭妮亞到白宮，帶領梅蘭妮亞參觀白宮。

前任第一夫人蘿拉‧布希(Laura Bush)在歐巴馬2008年贏得大選後，更兩度邀請米雪兒‧歐巴馬參觀白宮，其中一次還有歐巴馬的兩個女兒同行，讓她們挑選未來在白宮的房間。

吉兒‧拜登發言人對媒體證實，並沒有接到梅蘭妮亞‧川普的邀請。

有線電視新聞網(CNN)報導，總統當選人拜登20日完成就職典禮後，拜登伉儷抵達白宮時，將由白宮迎賓人員負責招呼。

有線電視新聞網與ORC民意研究公司聯合民調顯示，梅蘭妮亞卸任之際，民意支持度僅47%，比最近20年內其他第一夫人卸任之際的民調滿意度都來得低。米雪兒卸任時民調滿意度有69%，蘿拉有67%，喜萊莉‧柯林頓則有56%。