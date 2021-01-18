拜登就職日防暴動 軍方擔心內部破口 嚴查駐華府國民兵背景

隨著總統就職典禮日子接近，華府內外有如戰場，2萬多國民兵全面重裝維安。聯調局擔心孤狼式攻擊作案或是部隊內部反叛。(美聯社)

為防止總統當選人拜登 就職周出現暴力衝突，華盛頓特區和至少12州州府已進駐國民兵 ，嚴陣以待，部分地區17日開始出現小規模和平示威；就職典禮將在國會西側戶外舉行，目前籌備委員會因應各種可能發生的狀況準備好對策，內定白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)表示，固然有安全疑慮，但威脅阻止不了拜登就職並著手推動新政。

國防部官員擔憂，拜登就職典禮可能出現來自執法人員內部的威脅而形成維安缺口，迫使聯邦調查局(FBI)重新審查駐守華府 的2萬5000名國民兵背景。陸軍部長麥卡錫(Ryan McCarthy)17日告訴美聯社，官員擔心潛在威脅，警告指揮官洞察任何問題。他指有可能部隊內的個別兵員的危險行動，已由聯邦調查局展開身家背景調查中。維安官員同時擔心孤狼式的個別作案，最難防範。 不過，截至目前沒有任何軍事領袖反映，查到麾下士兵可能構成威脅的證據。

麥卡錫與其他軍事領袖經過三小時的模擬操演後表示，「我們持續，一而再、再而三地檢查被分派此行動的每個人。」他說，國民兵成員已接受訓練，能辨別潛在的內部威脅。

拜登白宮發言人凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)則表示，我們處於動盪時期，將做好周全準備，相信國民可預期拜登「試圖翻轉分裂的扉頁」。

●逾12州州府動員國民兵進駐協防

國會6日遭川普支持者暴力闖入暴動後，當局已調派2萬5000多名國民兵駐守華府；聯邦調查局(FBI)在國會動當後、就職典禮前，警告各州州府可能出現武裝示威，超過12州州府動員國民兵協防州府大樓。

安全官員認為，17日是形勢一觸即發的時刻，反政府運動布加洛洛Boogaloo)號召支持者當日於各州示威；所幸只有少數堅信川普總統勝選的支持者、擁槍人士或譴責政府越權的零星成員上街表達訴求，執法人員和媒體記者的人數反而更多。

34歲的川普支持者艾力克斯(Alex)從賓州赴華府表達支持，他自稱參加6日的國會遊行但未衝進國會大廈；他穿著寫有「腐敗2020」字樣的帽子，自述堅信大選被偷走。

●各州開始出現小規模武裝示威

密西根州府17日下午出現約20人的武裝抗議，不少人持步槍遊街，一名頭戴川普招牌小紅帽的男子說：「我不是來參加暴力活動，我也希望今天出現的人都不要出現暴力行為」；這場活動到了傍晚自動解散。

俄亥俄州議會附近出現24人帶著長槍抗議，抗議群眾與州警對峙許久，但隨著天降雪花而鳥獸散。

俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)對於示威和平落幕感到滿意，但仍關切未來幾天可能發生的暴力情況。

猶他州州長考克斯(Spencer Cox)則在推特分享他身後站著數百名戴口罩國民兵和執法人員的照片，寫道平和示威是最好的方式，許多「憤怒團體」取消當天的計畫。

德州州府則有十多人持AR-15半自動步槍遊行，俄勒岡州州府也有不到12名軍事打扮者，戴著黑色匪徒面罩，半自動武器橫掛過身軀，部分人顛倒拿著美國國旗並手持寫有「解除政府武裝」的告示牌。

●拜登團隊指阻止不了拜登宣誓就職

柯連恩受訪時表示，有信心特勤局、國民兵將護衛華府，「白宮有個團隊，將自20日中午12時起，監控所有活動進行」。

貝丁菲爾德則表示，「看看社群媒體上的討論，我們正處於動盪時期，肯定會有所準備，典禮將案計畫順利進行。」

她說：「我們將對全球釋出重要的圖像訊息，展現美國民主的堅忍不拔，我們預期親眼見證拜登總統將手放在聖經上(宣誓就職)，他的家人也會在國會西側觀禮。」