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政權交替之際 拜登指望參聯會主席密利成穩定軍方力量

編譯陳韻涵／綜合17日電
多名現役與退役軍人參加6日國會暴亂。新總統拜登將指望參謀首長聯席會議主席密利成為穩定軍方的力量。(美聯社)
多名現役與退役軍人參加6日國會暴亂。新總統拜登將指望參謀首長聯席會議主席密利成為穩定軍方的力量。(美聯社)

總統當選人拜登面對受挫的國防部領導階層，將指望參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)成為穩定軍方的力量。

普林斯頓大學畢業的密利歷史學識淵博，口條清晰為人信服；即使川普總統將許多忠誠的政治盟友派往國防部，他仍是軍方辯護傳統的堅強捍衛者。

密利向國會保證，軍方將置身選舉紛擾之外，並隱諱地告訴士兵，國會動盪是煽動叛亂之舉。

去年夏季，川普在軍警強行驅逐和平抗議群眾開道下，從白宮步行到聖約翰公會教堂後，手持聖經站在教堂外拍照；密利當時正是陪同川普不行的其中一員，他對此表示後悔並公開道歉。

軍方領袖在確保政權穩定交替方面，始終發揮關鍵作用，經歷延宕的選舉結果確認、動盪的選後過渡，以及參院不知何時確認國防部提名人事的不確定性之後，密利在軍中的延續性尤其重要。

62歲的密利已擔任參謀首長聯席會議主席兩年，未來還有兩年的任期；參謀首長聯席會議主席不指揮軍隊，但在重大軍事問題上提供總統和國防部長意見。

拜登將在伊朗和北韓等持續發生的棘手問題上，仰賴密利的智謀。

拜登因應潛在的軍事危機，任命前中央司令部司令、退役陸軍上將奧斯丁(Lloyd Austin)出任防長，他將指望奧斯丁和密利提供更廣泛的策略目標，包括追求對俄羅斯施行武器控制，對抗中東恐怖主義並與中國較勁。

眾院議長波洛西在國會暴動後兩天，曾致電密利；參謀首長聯席會議主席並不屬於指揮鏈的核心，但波洛西的電話反映了一項觀點：在參院尚未確認防長任命案之前，密利是國家穩定的力量。

密利也不畏肩負重責，他喜歡說話，內容多以渾厚的軍事歷史學之視為依據且往往直述個人觀點。

密利多次提及曾在二次世界大戰期間在太平洋作戰的父親，憂慮美國太空軍事基礎設備脆弱，可能成為下個珍珠港。

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