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遭遇疫情、經濟、暴亂 拜登就職演說將聚焦止痛療傷

記者胡玉立／綜合報導
拜登就職總統在即，他20日的就職演說將聚焦彌合當前日益深化的政治分歧，重新團結國家。(美聯社)
拜登就職總統在即，他20日的就職演說將聚焦彌合當前日益深化的政治分歧，重新團結國家。(美聯社)

總統當選人拜登20日的就職演說，距離川普支持者於國會暴動僅相隔兩周，這場就職演說將是拜登近半世紀政治生涯最受矚目的一場演講。拜登顧問及盟友表示，拜登將全力爭取全體國民支持，呼籲國人拋卻川普任內引發的分裂，彌合當前日益深化的政治分歧，將國家重新團結起來。

即將上任的白宮聯絡室主任貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)表示：「拜登堅信必須團結全國，這將是他真正努力扭轉過去四年分歧與仇恨的時刻。」

拜登將概述自己身為國家領袖，將如何解決承接下來的全國健康、經濟和政治危機。川普總統任期結束時，已有近40萬國人死於新冠肺炎，經濟急劇下滑，國會暴亂更讓美國面臨自水門事件以來最嚴重的政治危機。

與此同時，拜登力圖傳遞的團結訊息，面臨民主黨在國會暴亂後於上週對川普提出彈劾案的考驗。彈劾案將在川普離任後送往參院闖關，勢必煽動黨派對峙；拜登就任團結各方的初衷，因此蒙上陰影。

儘管拜登將在演說中強調將如何應對種種艱鉅挑戰，但預料他的演說內容會相當正面樂觀，強調在正確政策及華府各方互惠相讓的政治曙光下，美國會走出一條比疫情前更好的道路。

拜登以團結療傷止痛為核心的演講，很可能與川普2017年就職演說，形成鮮明對比。川普在那年的就職演說中令眾人驚愕地宣布，他將結束美國屍橫遍野(American Carnage)的浩劫處境。

即將上任的白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)表示，「拜登在非常困難的時期上任，這有可能是自羅斯福總統以來任何新任總統面對過最困難的時期。拜登決心立即處理這些危機。」 富蘭克林·羅斯福(Franklin Roosevelt)總統1933年就職時，美國仍陷於蕭條，納粹領袖希特勒(Adolf Hitler)在當年接管德國。

柯連恩表示，拜登就職首日將簽署比其他任何總統都要多的行政命令，部分措施的目的是推翻川普單方面採取的政策。預計這些行政命令將包括：終止部分以穆斯林為主的國家旅行禁令，並下令重新加入巴黎氣候協定。

拜登的就職典禮將在對外關閉的國家廣場舉行，現場不會有大批觀禮人潮。典禮結束後，拜登將在阿靈頓國家公墓無名英雄墓前敬獻花圈，然後前往白宮。

在層層重裝保安屏障中，拜登與賀錦麗20日將宣誓就任總統副總統，面臨極度分歧的國家...
在層層重裝保安屏障中，拜登與賀錦麗20日將宣誓就任總統副總統，面臨極度分歧的國家社會。(美聯社)
在層層重裝保安屏障中，拜登與賀錦麗20日將宣誓就任總統副總統，面臨極度分歧的國家...
在層層重裝保安屏障中，拜登與賀錦麗20日將宣誓就任總統副總統，面臨極度分歧的國家社會。(美聯社)

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