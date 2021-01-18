川普打算募款20億蓋總統圖書館 歐巴馬才斥資5億

即將卸任的川普 總統近日向友人透露，希望能募款20億元，在佛羅里達州興建他個人的總統圖書館 ，並已指派他最信任的親信負責這項任務。

根據「華盛頓郵報」(Washington Post)報導，川普向過去為他舉辦過募款活動的人士提出這項計畫；目前全美建造成本最昂貴的總統圖書館為前總統歐巴馬(Barack Obama)，該圖書館將斥資5億元，但川普的總統圖書館將會是歐巴馬的四倍。

據傳，在川普的社群平台帳號遭各大社群媒體 封殺後，負責總統社群媒體事務的史卡維諾(Dan Scavino)頓時失去主要工作，不過他將負責川普的總統圖書館募款計畫。

今年45歲的史卡維諾也是長年川普來的核心成員之一，兩人第一次相遇是史卡維諾16歲在「川普全國高爾夫球俱樂部威斯徹斯特球場」(Trump National Golf Club Westchester)擔任球僮時，之後史卡維諾成為該球場的總經理。

已得知川普總統圖書館募款計畫的主要人士之一，不僅對該計畫表示不屑一顧，並向華盛頓郵報形容：「任何募款給他的人，都會被眾人視為避之唯恐不及」，另一人則認為該計畫太過瘋狂。

興建總統圖書館可說是美國的歷年傳統，追溯於小羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)在1939年於紐約長島新海德公園(New Hyde Park)建造的個人圖書館，裡面保存他的所有文件、手稿和報告等。

歐巴馬也即將在芝加哥南區(South Side)建造史上最昂貴的總統圖書館，預計斥資5億元，比德州南方衛理會大學(Southern Methodist University)校園內，由前總統布希(George W. Bush)建造的總統圖書館還多出2億元。