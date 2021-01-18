沒21響禮砲…五角大廈打破傳統 拒用軍禮歡送川普

川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

川普 總統原希望在20日上午離開白宮 當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部 傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。

川普表明在20日當天，不參加總統當選人拜登的就職典禮；他預計早晨在馬里蘭州安德魯斯空軍基地(Joint Base Andrews)登機前往佛羅里達州。

先前消息人士指出，官員考慮依循川普的心意安排歡送儀式，包括紅毯、護旗隊、軍樂隊和21響禮砲，與海外國事訪問相同規格的儀式。但不確定的是，川普希望歡送儀式舉辦在白宮、安德魯斯空軍基地，還是他最終的目的地棕梠攤。

但不論川普的願望為何，幾乎可確定已經泡湯。有兩名國防部官員透露，今年將打破傳統，不會為川普舉行送別儀式。

自前總統雷根(Ronald Reagan)時代開始，國防部皆會在總統任期結束前舉辦歡送儀式。儀式包括軍人與總統本人見面，總統也藉這個機會，親自感謝奉獻生命保衛國家的軍人。

但近期接近卸任期間，川普也沒有依循傳統，參訪美軍基地向軍人致意。

反而是副總統潘斯，已在16日造訪加州勒摩爾海軍航空站(Lemoore Naval Air Station)，並且於17日前往紐約，參訪陸軍第十山地師(10th Mountain Division)。

川普在任期間，經常利用軍隊展現國力；2019年獨立紀念日，他就舉辦了支出最昂貴的閱兵之一。當時政府從其他預算挪用好幾百萬元，舉辦「向美國致敬」(Salute to America)國慶活動。

當時盛大的軍容包括坦克開上華府街頭，戰機衝場飛越國家廣場(National Mall)，最後再以川普的演說，和傳統的煙火秀收尾。

不過在川普任期的最後幾周，因國會山莊暴動，華府的市容顯得相當不堪。超過2萬名國民兵進駐，將進行維安工作至少至總統就職典禮結束。