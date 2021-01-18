我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

沒21響禮砲…五角大廈打破傳統 拒用軍禮歡送川普

編譯林育正╱綜合17日電
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)
川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。(美聯社)

川普總統原希望在20日上午離開白宮當天，能接受盛大軍禮儀式歡送，並在支持者的簇擁下風光離任；不過國防部傳出拒絕他的要求，讓計畫泡湯。

川普表明在20日當天，不參加總統當選人拜登的就職典禮；他預計早晨在馬里蘭州安德魯斯空軍基地(Joint Base Andrews)登機前往佛羅里達州。

先前消息人士指出，官員考慮依循川普的心意安排歡送儀式，包括紅毯、護旗隊、軍樂隊和21響禮砲，與海外國事訪問相同規格的儀式。但不確定的是，川普希望歡送儀式舉辦在白宮、安德魯斯空軍基地，還是他最終的目的地棕梠攤。

但不論川普的願望為何，幾乎可確定已經泡湯。有兩名國防部官員透露，今年將打破傳統，不會為川普舉行送別儀式。

自前總統雷根(Ronald Reagan)時代開始，國防部皆會在總統任期結束前舉辦歡送儀式。儀式包括軍人與總統本人見面，總統也藉這個機會，親自感謝奉獻生命保衛國家的軍人。

但近期接近卸任期間，川普也沒有依循傳統，參訪美軍基地向軍人致意。

反而是副總統潘斯，已在16日造訪加州勒摩爾海軍航空站(Lemoore Naval Air Station)，並且於17日前往紐約，參訪陸軍第十山地師(10th Mountain Division)。

川普在任期間，經常利用軍隊展現國力；2019年獨立紀念日，他就舉辦了支出最昂貴的閱兵之一。當時政府從其他預算挪用好幾百萬元，舉辦「向美國致敬」(Salute to America)國慶活動。

當時盛大的軍容包括坦克開上華府街頭，戰機衝場飛越國家廣場(National Mall)，最後再以川普的演說，和傳統的煙火秀收尾。

不過在川普任期的最後幾周，因國會山莊暴動，華府的市容顯得相當不堪。超過2萬名國民兵進駐，將進行維安工作至少至總統就職典禮結束。

川普 國防部 白宮

上一則

川普打算募款20億蓋總統圖書館 歐巴馬才斥資5億

下一則

政權交替之際 拜登指望參聯會主席密利成穩定軍方力量

延伸閱讀

川普卸任前一日 將特赦和減刑近百人

川普卸任前一日 將特赦和減刑近百人
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
美聯社：國會暴亂推手非草根川粉 是川普競選團隊盟友

美聯社：國會暴亂推手非草根川粉 是川普競選團隊盟友
彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋

彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋

熱門新聞

離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
民主黨總統當選人拜登20日就職後，執政第一天就計畫推動大規模的移民改革，包括提供美國國內多達1100萬無證客取得合法身分的管道。(美聯社)

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

2021-01-16 18:10
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
總統當選人拜登16日在德拉瓦州威明頓聖若瑟布蘭迪羅馬天主教教堂外揮手致意。（美聯社）

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

2021-01-16 22:30
搭機赴美旅客26日起，上機前須提供3天內新冠病毒檢測陰性證明。(路透)

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

2021-01-12 19:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒