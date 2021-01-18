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民調：70%認為川普重傷民主 47%不喜歡梅蘭妮亞

編譯潘勛／綜合17日電
最新民調顯示，高達70%的受訪者認為川普治下四年，國家民主體制大受傷害。圖為川普的支持者集結。（美聯社）
最新民調顯示，高達70%的受訪者認為川普治下四年，國家民主體制大受傷害。圖為川普的支持者集結。（美聯社）

最新民調顯示，即將在20日離開白宮的川普總統伉儷聲望直直落，高達70%的受訪者認為川普治下四年，國家民主體制大受傷害，三分之二認為國家走向錯誤，另擔心拜登就職日，國家會發生暴力事件；另外，第一夫人梅蘭妮亞的支持率也降到最低，47%表示不喜歡她。

「今日美國報」(USA Today)17日報導，自6日挺川暴民攻擊國會山莊以來，川普的基本盤開始流失；川普2024若再出馬，表示肯定會投他的人為23%，比起去年12月要掉七個百分點，另肯定川普執政表現的受訪者也減少四個百分點，變成41%。

新民調由今日美國報及蘇福克大學聯合進行，日期在11日到15日，以市話及行動電訪問1000位登記選民，誤差值在正負3.1個百分點。贊成把川普解職的受訪者為52%，略占多數，反對者為45%。

認為國家民主體制比四年前來得弱的受訪者達70%，持相反意見者為17%；認為自己是美國人而「極自豪」或「很自豪」者為62%，20%表示「中等」，16%說「一點點」或「一點兒也不」自豪。

認為6日國會山莊滋事者是「罪犯」者達到七成；幾乎沒人認為那些抗議者「行為得體」，但大約四分之一批評時語帶保留，21%說暴民做過頭，但他們自有理由。

另外，有線電視新聞網(CNN)對第一夫人梅蘭妮亞的支持率進行調查，發現受訪者裡47%不喜歡她，42%喜歡，不確定者12%，但第一夫人的支持率還是高於川普總統的33%。

CNN表示，在共和黨人的心中，梅蘭妮亞的支持率為84%，高於川普的79%及副總統潘斯的72%。

梅蘭妮亞離開白宮前的受歡迎率遠低於前幾位第一夫人；米雪兒‧歐巴馬離開白宮時支持率還有69%，蘿拉‧布希為67%，而喜萊莉‧柯林頓也有56%。

CNN這次對梅蘭妮亞進行的民調委由SSRS進行，時間在元月9到14日，用市話或手機隨機採訪1003位成年民眾，誤差值在正負3.7個百分點。

川普 梅蘭妮亞 美國

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