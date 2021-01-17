拜登推1986來最大規模移民改革 無證客5年後成永久居民

總統當選人拜登就職後將啟動1986年以來最大規模移民改革。圖為拜登16日公布科學顧問團隊，與新一波外交團隊人選。(美聯社)

移民 權益活躍分子表示，總統當選人拜登 就職後將啟動1986年以來最大規模移民改革，預料將有1100萬人受益，其中包括提供數十萬名夢想生更快成為公民的途徑。

根據拜登的移民改革方案，符合標準的無證移民將會先在五年後成為合法永久居民，再三年後可申請成為公民，這是比過去移民法案更快速取得公民權的途徑。 然而，就算民主黨掌握白宮和參眾兩院多數，此案仍在國會面臨嚴峻挑戰，且可能面臨保守派選民和反移民強硬派的反彈。

國家移民法律中心(National Immigration Law Center Immigrant)移民司法基金(Immigrant Justice Fund)主任瑪莉亞雷納‧殷卡皮耶(Marielena Hincapié)表示，這與川普政府治下兩黨通過的移民法迥異，拜登就任後提出的法案將透過快速的執法與安全措施，直接擴大移民數量。

拜登和副總統當選人賀錦麗都表示，將對數以百萬計無證移民提供快速入籍管道。

殷卡皮耶是「拜登-桑德斯移民聯合小組」(Biden-Sanders Unity Task Force on Immigration)的共同主席，該小組是拜登遞給主要政治對手桑德斯(Bernie Sanders)等民主黨內進步派陣營的橄欖枝，也希望記取歐巴馬政府未能在更強的移民執法上取悅共和黨的教訓，藉此取得共和黨支持移民法案。

拜登的提案將是1986年雷根總統的「移民改革和控制法」(Immigration Reform and Control Act)以來，最快速且全面的移民法案，當年該法惠及300萬無證客。

拜登團隊移民顧問、美國 民權聯盟(American Civil Liberties Union)移民政策主任蘿蕾拉‧普雷利(Lorella Praeli)說：「我認為這項法案將在美國史上留下重要痕跡。」

普雷利現為華盛頓移民倡議團體「社區改變行動」(Community Change Action)主席，她形容這項法案是「重要的起手式」，「若川普時代有一線希望，顯然昭示我們的移民體系需要大規模改革且不會再有大規模的拘留和遣返。 」