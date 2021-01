拜登公布科學團隊 升至內閣級別 強調「科學及事實」

拜登挑選遺傳學家兼數學家蘭德教授擔任科技政策辦公室主任。(美聯社)

20日將宣誓就職的總統當選人拜登 16日公布他的科學顧問團隊,挑選了遺傳學家兼數學家蘭德教授(Eric Lander)擔任科技政策辦公室(Office of Science and Technology Policy)主任,強調以「科學及事實」為指導原則,並將團隊提升到內閣層級,這與即將卸任的川普總統截然相反;拜登同時提名外交老將雪蔓(Wendy Sherman)擔任新政府副國務卿,為國務院 第二把手。

外交官努嵐 擔任國務院三把手

雪蔓曾在歐巴馬政府擔任主管政治事務的國務次卿,也是2015年伊朗核子協議的主要談判代表之一;拜登並提名資深外交官努嵐(Victoria Nuland)擔任主管政治事務的國務次卿,相當於國務院第三高的職位。

努嵐也曾在歐巴馬政府任職,擔任負責歐洲及歐亞事務的助理國務卿;她也在小布希政府擔任駐北大西洋公約組織(NATO)代表。

拜登大讚蘭德 「最聰明的人」

拜登在介紹蘭德時以「最聰明的人」來形容他。蘭德表示,拜登已責成他的團隊及整個科學界和美國 公眾,提升對科學的認識。

蘭德身兼麻省理工學院及哈佛醫學院系統生物學教授,也是哈佛大學布羅德研究所(Broad Institute)的創始理事;蘭德是第一篇宣告人類基因組細節論文的主要作者,贏得無數科學獎項,包括麥克阿瑟「天才」獎學金,也是教宗方濟各的科學顧問之一。

蘭德曾是歐巴馬政府的科技顧問委員會的共同主席,在獲拜登任命後,也將是第一位在白宮工作的生命科學家。

2女科學家 掌科技顧問委員會

除了蘭德,拜登還任命兩位傑出女科學家擔任「總統科技顧問委員會」(President's Council of Advisors on Science and Technology)的共同主席,分別是麻省理工負責研究的副院長、曾經領導過太空總署(NASA)的地球物理學家瑪麗亞‧朱伯(Maria Zuber)及加州理工學院化學工程師法蘭西絲‧阿諾德(Frances Arnold),她也是2018年的諾貝爾化學獎得獎人。

柯林斯 留任國家衛生研究院

除了這個科學顧問團隊,拜登繼續保留國家衛生研究院(National Institutes of Health,NIH) 院長柯林斯(Francis Collins)的職位,他曾與蘭德一起從事人類基因研究。柯林斯在電郵的聲明中稱讚蘭德「有遠見,非常有創造力」,預計他將對美國科學產生深遠的變革性影響。

多個科學組織及團體也稱讚蘭德及支持拜登將科學職級提升到內閣級別;全球最大的非營利科學組織美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science)首席執行官帕里克(Sudip Parikh)表示,拜登的做法,表明政府打算在每次政策討論中都加入科學專業知識。

另外,普林斯頓大學研究科學、社會科學家尼爾森(Alondra Nelson)出任科技政策辦公室副主任。