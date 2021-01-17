我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2375萬 洛杉磯郡破百萬

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

拜登將成最高齡總統 國會領導層也老化 參院均齡62.9歲

編譯徐薏茹／綜合16日電
總統就職典禮將於20日舉行，今年78歲的拜登將成為美國史上最年長的總統。圖為拜登16日公布他的科學顧問團隊，與新一波外交團隊人選。(美聯社)
總統就職典禮將於20日舉行，今年78歲的拜登將成為美國史上最年長的總統。圖為拜登16日公布他的科學顧問團隊，與新一波外交團隊人選。(美聯社)

總統就職典禮將於20日舉行，今年78歲的拜登將成為美國史上最年長的總統，前總統雷根1989年卸任時剛好78歲；多項分析數據顯示，目前白宮及參眾兩院都呈現高齡化的趨勢。

儘管拜登年近八旬，他仍比許多華府高級官員年輕，民主黨參議員范士丹(Dianne Feinstein)現年87歲，是年紀最大的參議員，共和黨參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)也已87歲，共和黨參院多數黨領袖麥康諾(Mitchell McConnell)目前78歲。

共和黨眾議員唐揚(Don Young)現年87歲，是眾院年紀最長的一員，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及眾院民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)今年都已80歲，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer) 81歲。

國會研究處 (Congressional Research Service)的數據顯示，1987年到2019年，眾院的平均年齡從50.7歲提高到57.6歲，參院平均年齡從54.4歲提高到62.9歲。

「華爾街日報」不到兩年前的分析顯示，經營史坦普500指數公司的執行長年齡中位數為58歲；根據北美精算師協會 (Society of Actuaries)計算，美國男性平均退休年齡為64.3歲，女性平均退休年齡為63歲。

「華爾街日報」針對16個政府要職所做的分析顯示，拜登組成的內閣預期將比川普的內閣稍微年輕，拜登內閣的平均年齡為58.8歲，川普剛上任時內閣平均62.4歲；38歲的布塔朱吉(Pete Buttigieg)獲拜登提名出任運輸部長，若獲參院通過，將是新內閣中最年輕的官員，被提名為財政部長的葉倫現年74歲，是新內閣最年長的官員。

前參議員海爾(Chuck Hagel)指出，較不文明的政治也是導致較少年輕人參政的原因；他說：「兩黨現在都視另一方為敵人，這讓許多優秀的人才不敢從政。」

拜登 眾院 參議員

上一則

FBI抓國會暴民 14萬張照片或視頻成線索

下一則

民調64%：29% 拜登高評價上任 川普罵聲中離任

延伸閱讀

拜登就職典禮在即 臉書禁武器配件廣告

拜登就職典禮在即 臉書禁武器配件廣告
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
拜登上任後首次G7峰會 6月將在英國舉辦

拜登上任後首次G7峰會 6月將在英國舉辦
移民大軍來了！拜登將上任 宏都拉斯逾9000人「北漂」

移民大軍來了！拜登將上任 宏都拉斯逾9000人「北漂」

熱門新聞

離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）。美聯社

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

2021-01-12 15:08
川普支持者6日在華府國會大廈前聚集。美聯社

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

2021-01-15 19:20
眾院13日就彈劾川普總統案表決，以232票比197票通過，其中共和黨議員有10人投贊成票。(截自C-SPAN影片)

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

2021-01-13 19:10
搭機赴美旅客26日起，上機前須提供3天內新冠病毒檢測陰性證明。(路透)

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

2021-01-12 19:25
支持川普的群眾6日闖進國會，聯邦調查局已針對是否有內應展開調查。圖為暴民占據國會陽台。(美聯社)

右翼川粉：拜登就職日 帶武器舊地重遊 不會再手下留情

2021-01-09 21:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開

12生肖流年分析 鼠順風順水 馬鴻運大開