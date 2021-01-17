拜登將成最高齡總統 國會領導層也老化 參院均齡62.9歲

總統就職典禮將於20日舉行，今年78歲的拜登將成為美國史上最年長的總統。圖為拜登16日公布他的科學顧問團隊，與新一波外交團隊人選。(美聯社)

總統就職典禮將於20日舉行，今年78歲的拜登 將成為美國史上最年長的總統，前總統雷根1989年卸任時剛好78歲；多項分析數據顯示，目前白宮及參眾兩院都呈現高齡化的趨勢。

儘管拜登年近八旬，他仍比許多華府高級官員年輕，民主黨參議員 范士丹(Dianne Feinstein)現年87歲，是年紀最大的參議員，共和黨參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)也已87歲，共和黨參院多數黨領袖麥康諾(Mitchell McConnell)目前78歲。

共和黨眾議員唐揚(Don Young)現年87歲，是眾院 年紀最長的一員，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及眾院民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)今年都已80歲，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer) 81歲。

國會研究處 (Congressional Research Service)的數據顯示，1987年到2019年，眾院的平均年齡從50.7歲提高到57.6歲，參院平均年齡從54.4歲提高到62.9歲。

「華爾街日報」不到兩年前的分析顯示，經營史坦普500指數公司的執行長年齡中位數為58歲；根據北美精算師協會 (Society of Actuaries)計算，美國男性平均退休年齡為64.3歲，女性平均退休年齡為63歲。

「華爾街日報」針對16個政府要職所做的分析顯示，拜登組成的內閣預期將比川普的內閣稍微年輕，拜登內閣的平均年齡為58.8歲，川普剛上任時內閣平均62.4歲；38歲的布塔朱吉(Pete Buttigieg)獲拜登提名出任運輸部長，若獲參院通過，將是新內閣中最年輕的官員，被提名為財政部長的葉倫現年74歲，是新內閣最年長的官員。

前參議員海爾(Chuck Hagel)指出，較不文明的政治也是導致較少年輕人參政的原因；他說：「兩黨現在都視另一方為敵人，這讓許多優秀的人才不敢從政。」