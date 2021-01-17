彈劾川普要花多長時間？民主黨人傷腦筋

參院該為彈劾川普花多長時間，做到多細緻，讓民主黨人頗傷腦筋。(美聯社)

第二次彈劾 川普總統已成案，民主黨人既急著為川普教唆暴民進攻國會而懲罰他，但總統當選人拜登 也急著成立政府，推行國策大政，因此參院 該為彈劾川普花多長時間，做到多細緻，讓民主黨人頗傷腦筋。

「華盛頓郵報」報導，民主黨參議員及助理表示，大概沒人想讓彈劾流程拖太久，最主要原因是拜登面臨一大堆危機，可能就任第一天，內閣沒有部長；有些民主黨人主張，彈劾案先放一放，解決完人事任命及新冠疫情紓困後再說。

參院高層還沒找到方法，同時審判彈劾案又兼顧參院的正常作業，例如同意總統任命的部長；一旦總統彈劾案在參院展開，按傳統要高出其他一切事務。既想彈劾又兼顧其他國政，幾乎肯定要100名參議員都同意，但很多人沒那個政治意願，幫忙拜登快快推動重要政務。

愈來愈多民主黨參議員鼓吹彈劾案快快審理就好，畢竟只有一條相對單純的條款，就是川普教唆暴民叛亂，接下來國會就遭到圍攻。參議員夏茲(Brian Schatz)便表示，指控很單純，而且諸般事實大致沒有爭議，參院可以不花太長時間就完成審判責任。

但想這麼做，非得參院多數黨領袖麥康諾回心轉意，同意提前讓參院復會才行；審理第二次彈劾川普目前初步排在20日下午1時展開，也就是拜登就任總統的一小時之後。

眾院議長波洛西可以扣住彈劾條款，而挪後開審日期；她在15日的記者會上拒絕說明自己打算何時把案子送進參院。

拜登並沒公開表示，自己認為彈劾案該如何在參院進行，只建議參院可同時處理其他施政項目；私底下他把彈劾案戰略面交由波洛西等民主黨高層決定。

但拜登15日宣布金額達1兆9000億元的紓困配套案，以對抗新冠疫情，跡象顯示他的施政項目很廣。即將上任的白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)表示，參院顯然必須設立委員會審理拜登所提方案，可以與彈劾案同時進行，希望彈劾案審理不會拖太久。

只是好些共和黨參議員寧可拖慢彈劾審判，盼望藉此卡住拜登所提方案，包括紓困配套，幾名共和黨參議員已放話反對花那麼多錢做紓困。麥康諾也指出，以往總統彈劾案都耗時數周，沒道理指望這次會有所不同。