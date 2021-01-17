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民調64%：29% 拜登高評價上任 川普罵聲中離任

記者胡玉立／綜合報導
最新民調顯示川普總統卸任前，民眾印象最差。(美聯社)
最新民調顯示川普總統卸任前，民眾印象最差。(美聯社)

一項8日至12日進行的最新民調顯示，在國會6日發生致命暴動後，總統當選人拜登將帶著民眾高度評價即將走馬上任，64%民眾對他勝選後的言行持正面看法，57%贊成他的內閣人事選擇，58%支持他對未來政策的規畫見解；至於被指控煽動暴動的川普總統則面臨任期內最糟的工作評價，只有29%的民眾對他表示肯定。

調查發現，大多數人不希望川普在離任後繼續扮演政治要角；約三分之二(68%)的人認為川普未來不該繼續成為國家重要政治人物；29%的人說他應該繼續擔任全國政治要角。

與此同時，人們對川普大選後行為評價愈來愈差；認為川普選後行為持平或較差的比例，從11月的68%上升至現在的76%，增幅幾乎全數呈現在「較差」評級(11月為54%，現在為62%)，其中尤以川普選民對他選後的言行批評，變化最大；過去兩個月內，指責川普行為惡劣的川普選民從10%增加到20%。

丕優研究中心(Pew Research Center)8日至12日向5360名成年人進行調查，其中4040名表示在總統大選中投票；眾多受訪者認為，6日川普呼籲挺川者赴華府抗議，結果發展成國會暴亂事件，嚴重損害了川普的總統倒數時日聲譽。

四分之三民眾表示，總統至少應對某些支持者暴力破壞承擔一些責任；其中52%認為川普應承擔很多責任，約四分之一(24%)認為川普毋須承擔任何責任。

眾院13日投票對川普進行第二度彈劾，指控總統「煽動對美國政府的暴力行為」；54%的人表示，川普下台、讓副總統潘斯做完最後幾天任期，對國家是較好的選擇。45%認為川普應做到20日任期結束。

與此同時，一大部分票投川普的選民仍然視川普為大選勝選者；多達64%的共和黨受訪者同意「川普才是大選合法勝利者」的主張，儘管此主張被各級法院駁回，也被國會拒絕。

全體選民中，65%的人表示，拜登毫無疑問或可能「拿下足夠多的州合格選票，贏得大選」；其中54%說他無疑贏得最多選票。但34%的人說川普毫無疑問或可能是大選的合法獲勝者。

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