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庫存疫苗早就清空 各州無法擴大接種

編譯盧炯燊／綜合15日電
由於各州對新冠疫苗的需求旺盛，聯邦政府儲備告急；圖為冷凍儲藏疫苗的UPS倉庫。(歐新社)
由於各州對新冠疫苗的需求旺盛，聯邦政府儲備告急；圖為冷凍儲藏疫苗的UPS倉庫。(歐新社)

川普政府12日聲稱會釋出疫苗庫存，加快速度為國民接種新冠病毒疫苗，衛生部長阿查爾(Alex Azar)當日向美國廣播公司(ABC)表示，政府有儲備疫苗並會釋出，確保所有已接種第一劑的人可如期接種第二劑，又說對疫苗供應鏈有足夠的信心。然而真實的情況是，儲備的疫苗早就不存在了。

阿查爾當時建議各州立即開始為65歲及以上人士接種疫苗，但各地原本計畫下周開始接種時，疫苗的供應卻極其有限，使成千上萬合乎接種資格的人，希望幻滅。

美國目前准許緊急使用的輝瑞疫苗及莫德納疫苗，都需要接種兩劑，川普政府最初的策略是推遲第二劑的接種，讓更多人可獲接種第一劑，但拒絕透露名字的官員透露，由於最近數周情況發生變化，策略有變。

川普現在推行「神速行動」(Operation Warp Speed)計畫，加快研發、製造及接種疫苗，去年年底已停止儲存第二劑輝瑞疫苗，改為直接從生產線取得第二劑。至於莫德納疫苗的儲備，最後一批亦已於上周末出貨。

有關官員表示，政府改變策略、完全釋出庫存疫苗，是對供應鏈的信心增強有關，認為可以準備預測第二劑的供應，現時估計輝瑞三周後可以供貨，莫德納也可在四周後供貨。

儘管聯邦政府強調沒有儲備也不會影響接種第二劑的機會，各州即使獲得的疫苗少於預期，但依然會定期獲供應，對此不少地方官員感到憤怒及困惑。

聯邦衛生與公共服務部(HHS)發言人透過電郵確認，第二劑的儲備已於上周末釋放給各州，但拒絕評論部長阿查爾還說有庫存疫苗可以釋放的言論。

在拜登過渡小組表示新政府會釋出所有庫存疫苗後，阿查爾即作出這個說法，讓人懷疑是否作假。

在拜登過渡團隊作出有關宣布時，阿查爾還批評是短視行為，會增加風險，是不道德的，然而四天後接受ABC訪問時，沒說明原來政策已經改變及已沒有庫存，反而還向各州發出信號，說很快會看到增加供應，還敦促開始為65歲以上長者及高風險醫療人員接種。

俄勒岡州衛生主管艾倫(Patrick M. Allen)14日寫信給阿查爾要求解釋。

聯邦政府向各州發放的新冠疫苗數量供不應求，各州都索取更多配額。(美聯社)
聯邦政府向各州發放的新冠疫苗數量供不應求，各州都索取更多配額。(美聯社)

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