打疫苗有津貼！超市、連鎖店鼓勵員工接種

為鼓勵員工踴躍接種新冠疫苗，一些超市及送貨公司發放額外津貼。(Getty Images)

為鼓勵員工接種新冠疫苗 ，部分公司特別採取獎勵措施。Instacart代客買菜配送服務公司14日宣布，員工接種疫苗可獲25元津貼；連鎖超市Trader Joe's 員工若接種疫苗，每劑可獲額外兩小時津貼；連鎖平價商店Dollar General員工接種疫苗，可獲約四小時津貼。

Instacart執行長梅塔(Apoorva Mehta)表示，「發放疫苗接種津貼，是為了讓員工不必在工作賺錢和接種疫苗之間做選擇。」自去年春天疫情伊始，線上雜貨購物需求激增，總部位於舊金山的Instacart勞力增加將近一倍，員工數約50萬。

員工人數逾5萬、總部位於加州蒙羅維亞的Trader Joe's，則為員工提供每劑兩小時疫苗接種給付。該公司還將改變工作時間表，以確保員工有時間接種疫苗。員工15萬7000人、總部在田納西州的一元連鎖店Dollar General則表示，將提供相當於四個小時的疫苗接種補貼。

聯邦疾病防治中心 (CDC)疫苗諮詢小組去年底做出疫苗分配建議，在第一群組醫療人員和養老院居民之後，即輪到第二群組雜貨店工人接受疫苗注射。

各州可自行決定如何及何時採用CDC建議。部分州已開放第二群組接種。第二群組還包括消防員、警察、教師、獄政人員、郵政人員及75歲以上人士；總數約5000萬人。

據聯邦平等就業機會委員會指南，公司可強制要求工人接種新冠疫苗，但同時須依醫療或宗教原因安排住所。

摩根·路易斯法律師事務所合夥人馬斯林(Sharon Perley Masling)表示，大多數公司都不願強制要求員工接種疫苗，而是採取各種措施鼓勵員工接種，包括加強內部宣傳、由高階主管人員展示接種、免費托兒服務、帶薪休假和免費贈品等。

馬斯林表示，「這對員工有好處，對他們的社區有好處，對確保業務持續營運發展也有好處。」

人力資源管理協會的最新調查顯示，全美近三分之二工人表示很可能會接種疫苗。36％表示擔心副作用，不太可能接種疫苗。

科學家說，新冠疫苗經嚴格測試和獨立專家審查，沒有跡象顯示接種疫苗會造成嚴重副作用。