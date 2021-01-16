全球新冠病亡破200萬 1/5在美國…合作一敗塗地 很難群體免疫

拜登提出在他上任百天時為美國民眾施打1億劑新冠疫苗；圖為德州達拉斯的民眾大排長龍，等候接種疫苗。(美聯社)

全球新冠肺炎死亡人數15日突破200萬人，但新冠疫苗 在各國分配不均，美國 等富裕國家已有部分保護力，貧窮國家卻尚未開始，全球疫情難消退；總統當選人拜登 也在15日宣布其新冠計畫，包括上任百日內為美國人施打1億劑疫苗，以及由聯邦急難管理局(FEMA)和國民兵(National Guard)在全美設立疫苗注射站。

新冠病毒首度在中國武漢發現一年後，全球新冠肺炎病歿人數於15日突破200萬人；疫情發生後八個月後，奪走100萬人的性命，而後僅用了四個月，就跨越了200萬人喪生的門檻。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至15日晚間，全球新冠肺炎確診9376萬5725例，死亡200萬6611人，美國確診2350萬3587例，死亡39萬1624人。

在美國、英國、以色列、加拿大和德國等富國，數百萬名市名已接種至少一劑新冠疫苗，雖然這些國家面臨大排長龍、預算不足和地方政府政策不良等問題，但貧窮國家卻有更大阻礙。

窮國幾乎尚未開始新冠疫苗接種計畫，許多專家預測新冠病毒恐持續在伊朗、印度、墨西哥和巴西等國肆虐一年；窮國可能面臨醫療體制不完善、交通工具人滿為患、貪腐和缺乏穩定電力無法低溫保存疫苗。

世界衛生組織(WHO)首席科學家警告，今年非常難達到群體免疫，即全球至少70%人口接種疫苗；聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)15日也表示，全球無法攜手合作，使新冠病歿人數惡化，「科學大獲成功，但合作卻一敗塗地。」

為加緊對抗新冠肺炎，拜登15日宣布上任百日內將為1億人接種的大規模計畫，並承諾若有必要將啟動國防生產法(Defense Production Act)增加疫苗供應；但他強調這需要國會批准經費，還有民眾配合戴口罩、避免聚會和勤洗手等基本防疫措施。

拜登表示：「迄今美國疫苗計畫失敗透頂，情況將否極泰來，我們打算改變政策，一段時間後將反映在新冠數據上。」

紐約時報報導，拜登計畫恐面臨實際問題：目前聯邦政府僅批准兩種新冠疫苗，未來幾個月將供應不足。

拜登也承諾加速藥局疫苗接種，並計畫由FEMA和國民軍在全國設立疫苗診所，讓疫苗在各地公平分配。

拜登表示，新冠病毒對非裔、拉丁裔和原住民造成弱大衝擊，並強調會公平因應新冠病情；而跟川普政府一樣，拜登也呼籲各州將65歲以上民眾納入符合接種者。

根據拜登的多方疫苗策略，新政府將分配約200億元加強疫苗接種，提供500億元擴大檢測，1300億元協助學校安全復學。