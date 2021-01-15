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拜登砸1.9兆「救援美國」 每人加發1400元

記者張文馨／華盛頓報
總統當選人拜登公布1.9兆紓困計畫。(美聯社)
總統當選人拜登公布1.9兆紓困計畫。(美聯社)

總統當選人拜登14日在德拉瓦州公布預算規模1.9兆美元的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，打算提供給每人1400美元的直接補貼，把失業補助金提高到每周400美元，提供食物與租金補助，並協助小商家經營；拜登說，這些都是經濟復甦的一環。

拜登的新計畫預計提供1400美元給國民，加上國會去年底通過的600美元，就是2000美元；因為拜登說，「若你還得要在繳付租金和購買食物中抉擇，600元根本不夠。」

拜登將這計畫命名為美國救援計畫，鎖定對抗疫情與解決緊急經濟問題；他說，下個月在國會聯席會議(國情咨文)中，將公布第二步「重建美好復原計畫」(Build Back Better Recovery Plan)，投資基礎建設、製造業、科技研發以及乾淨能源。

最低時薪 將提高到15元

拜登說，要將失業救濟金由每周300美元提高為400美元，延長到9月底，這將可讓數百萬名美國人可以立刻購買所需的食物，繳付租金和其他基本需求，也會帶動整體經濟成長。

「不應該有人每周工作40小時卻仍在貧窮線之下。」拜登表示，將提高最低基本工資到每小時15美元。

此外，拜登提到，飢餓與流離失所是美國眼前的危機；有七分之一的美國家庭，超過五分之一的非裔和拉美裔家庭，缺乏足夠的食物，其中包括3000萬成人和120萬的小孩；也有1400萬人付不出房租，即將流離失所，若真的發生，恐怕會有更多人感染新冠肺炎。

「這是錯的、是悲劇、不可接受。」拜登說，他打算投資30億美元確保母親與孩子獲得足夠營養，並放寬被強制執行的限制，提供超過250萬人保有住所。

CNN報導，拜登的計畫中還包含，為因疫情失業的中低收入戶家庭，提供250億美元的租金救助和延期償付金，另外有50億美元幫助陷入困境的房客繳納水電費。

子女扣除 增至3000或3600元

現行所得稅中的子女扣除額最高每人2000美元，CNN報導，拜登打算提高到6歲以下小孩每年3600美元，6歲至17歲小孩每年3000美元。

有關小商家援助計畫，CNN報導，與川普政府現有薪資保護計畫分開，拜登打算再投入150億美元，提供援助，維持就業機會；也會提供350億美元給地方政府，協助提供低利貸款給當地企業。

拜登曾立下在施政100天內1億人接種及學校重新開放的目標；他說，將花費200億美元打造國家疫苗計畫，開辦社區疫苗接種中心；500億美元投入擴大病毒測試；並為10萬名公衛官員提供資金，推廣疫苗和進行疫情調查。

民主黨掌兩院 推動紓困樂觀

民主黨在確定掌握聯邦參眾兩院多數後，拜登推動這項紓困計畫的前景更為樂觀。

拜登表示，他要求國會盡一己之力，期待與兩黨議員合作，快速推動美國救援計畫，到每位美國人民身上，下一步就可以實施重建美好復甦計畫，目標在推動更高的經濟成長。

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