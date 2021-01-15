總統就職預防暴力 華府罕見封城一周

白宮附近的街頭掛起慶祝拜登、賀錦麗就任總統、副總統的彩旗。(Getty Images)

距離總統當選人拜登20日就職不到一周，聯邦調查局長雷伊(Chris Wray)14日表示，聯調局已掌握大量的線上聊天內容，包括號召在就職典禮前串連舉行武裝抗議；該局擔心在華府 和各州州議會發生暴力事件；因應這個威脅，當局已升高維安，封鎖華盛頓特區市中心一星期，重要政府機關周邊紛架設更多圍籬和鐵絲網，駐守的國民兵 將增至2萬6000人，且允許使用致命武器。

與此同時，在達美航空公司14日宣布禁止旅客託運槍枝到華府後，各大航空公司也陸續跟進；這項禁令將從16日起，持續到23日；聯邦航空管理局(FAA)和航空公司在就職典禮前，也加強取締不守規定的乘客。

自6日國會暴力事件發生後即神隱的雷伊14日首次露面，他向副總統潘斯做安全簡報時說，FBI正在追蹤「令人擔憂的大量線上聊天內容」，這些串聯可能會讓攜帶武器的人接近政府大樓或民選官員；FBI已通報華盛頓特區及50州州政府，就職典禮當天可能會出現暴力的川普 支持者武裝抗議活動，須提高警戒。

國會上周成為暴民攻擊的軟目標後，當局加強防禦工事，在華府市區沒有汽機車、也沒有觀光客出現，只有少數路跑常客，和多處工地的建築工人活動。

白宮周遭兩個街區，成群結隊、穿著制服的國民兵分頭進駐華府，因應下周就職登場前的戒備與維安。

國防部國民兵局(National Guard Bureau)局長霍坎森(Daniel Hokanson)14日向副總統潘斯簡報時說，目前進駐華府協助維安的國民兵已達2萬1000人，隨著威脅情勢升高，國民兵人數也會更多。

「我們顯然面臨可能有危險的情況。」華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)說：「川普總統支持者的暴力動盪，改變了我們就規畫新總統就職典禮，與其他聯邦夥伴合作的方式。」

考量疫情和安全威脅，包瑟今年不鼓勵人們湧進華府，且就職典禮也未對公眾開放；她13日宣布「國家特別安全活動事件」(National Special Security Event，簡稱NSSE)，將維安提升到另一個層次；NSSE是總統就職、國際峰會等主要大型事件乃至美足超級杯(Super Bowl)的標準程序，但在活動前夕提前封鎖全區實為罕見。

包瑟表示，警方13日起封鎖華府市中心大片區域，攔查在就職活動廣場範圍內的所有人車；她呼籲市民，完全避開市中心，安全範圍內的13個捷運站將關閉數日，活動區域內的所有垃圾桶15日起將密封。

在空域方面，FAA因應旅客的威脅或暴力事件「不安地增長」，將對不守規矩的旅客採行零容忍政策，直到3月。

FAA局長迪克森(Steve Dickson)13日下令，FAA擬對出現攻擊、威脅、恫嚇或影響空服員作業的旅客採取法律行動，違法旅客可能面臨高達3萬5000元的罰款或刑事訴訟。

FAA向來容忍旅客的惡劣行為，在正式提訴前多以警示告誡旅客，如今則不會再有警告而是直接告發或提告。