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總統就職預防暴力 華府罕見封城一周

編譯陳韻涵、記者張筠／綜合報導
白宮附近的街頭掛起慶祝拜登、賀錦麗就任總統、副總統的彩旗。(Getty Images)
白宮附近的街頭掛起慶祝拜登、賀錦麗就任總統、副總統的彩旗。(Getty Images)

距離總統當選人拜登20日就職不到一周，聯邦調查局長雷伊(Chris Wray)14日表示，聯調局已掌握大量的線上聊天內容，包括號召在就職典禮前串連舉行武裝抗議；該局擔心在華府和各州州議會發生暴力事件；因應這個威脅，當局已升高維安，封鎖華盛頓特區市中心一星期，重要政府機關周邊紛架設更多圍籬和鐵絲網，駐守的國民兵將增至2萬6000人，且允許使用致命武器。

與此同時，在達美航空公司14日宣布禁止旅客託運槍枝到華府後，各大航空公司也陸續跟進；這項禁令將從16日起，持續到23日；聯邦航空管理局(FAA)和航空公司在就職典禮前，也加強取締不守規定的乘客。

自6日國會暴力事件發生後即神隱的雷伊14日首次露面，他向副總統潘斯做安全簡報時說，FBI正在追蹤「令人擔憂的大量線上聊天內容」，這些串聯可能會讓攜帶武器的人接近政府大樓或民選官員；FBI已通報華盛頓特區及50州州政府，就職典禮當天可能會出現暴力的川普支持者武裝抗議活動，須提高警戒。

國會上周成為暴民攻擊的軟目標後，當局加強防禦工事，在華府市區沒有汽機車、也沒有觀光客出現，只有少數路跑常客，和多處工地的建築工人活動。

白宮周遭兩個街區，成群結隊、穿著制服的國民兵分頭進駐華府，因應下周就職登場前的戒備與維安。

國防部國民兵局(National Guard Bureau)局長霍坎森(Daniel Hokanson)14日向副總統潘斯簡報時說，目前進駐華府協助維安的國民兵已達2萬1000人，隨著威脅情勢升高，國民兵人數也會更多。

「我們顯然面臨可能有危險的情況。」華盛頓特區市長包瑟(Muriel Bowser)說：「川普總統支持者的暴力動盪，改變了我們就規畫新總統就職典禮，與其他聯邦夥伴合作的方式。」

考量疫情和安全威脅，包瑟今年不鼓勵人們湧進華府，且就職典禮也未對公眾開放；她13日宣布「國家特別安全活動事件」(National Special Security Event，簡稱NSSE)，將維安提升到另一個層次；NSSE是總統就職、國際峰會等主要大型事件乃至美足超級杯(Super Bowl)的標準程序，但在活動前夕提前封鎖全區實為罕見。

包瑟表示，警方13日起封鎖華府市中心大片區域，攔查在就職活動廣場範圍內的所有人車；她呼籲市民，完全避開市中心，安全範圍內的13個捷運站將關閉數日，活動區域內的所有垃圾桶15日起將密封。

在空域方面，FAA因應旅客的威脅或暴力事件「不安地增長」，將對不守規矩的旅客採行零容忍政策，直到3月。

FAA局長迪克森(Steve Dickson)13日下令，FAA擬對出現攻擊、威脅、恫嚇或影響空服員作業的旅客採取法律行動，違法旅客可能面臨高達3萬5000元的罰款或刑事訴訟。

FAA向來容忍旅客的惡劣行為，在正式提訴前多以警示告誡旅客，如今則不會再有警告而是直接告發或提告。

由於情資顯示總統當選人拜登20日的就職典禮期間可能遭暴力威脅，當局升高維安，將封...
由於情資顯示總統當選人拜登20日的就職典禮期間可能遭暴力威脅，當局升高維安，將封鎖華盛頓特區市中心一周，駐守國民兵增至2萬6000人且允許使用致命武器。(Getty Images)
由於情資顯示總統當選人拜登20日的就職典禮期間可能遭暴力威脅，當局升高維安，將封...
由於情資顯示總統當選人拜登20日的就職典禮期間可能遭暴力威脅，當局升高維安，將封鎖華盛頓特區市中心一周，駐守國民兵增至2萬6000人且允許使用致命武器。(Getty Images)
副總統潘斯14日檢閱被調派到華府維安的國民兵並聽取總統就職慶典籌備進展的報告。(...
副總統潘斯14日檢閱被調派到華府維安的國民兵並聽取總統就職慶典籌備進展的報告。(路透)

華府 國民兵 川普

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