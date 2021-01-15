哈里森募款勝葛理漢 拜登欽點任民主黨全國委員會

在南卡羅來納州競選聯邦參議員失利但募款能力驚人的哈里森，14日獲民主黨總統當選人拜登點名出任民主黨全國委員會主席。(美聯社)

民主黨 總統當選人拜登 14日點名前南卡羅來納州國會參議員候選人哈里森(Jaime Harrison)，出任民主黨全國委員會主席；哈里森去年雖敗選，但募款能力驚人，募得超過1億3000萬元，遠超共和黨 籍對手葛理漢(Lindsey Graham)。

哈里森不僅要幫助民主黨提升競爭力與共和黨抗衡，更將作為拜登主要盟友的召集人；未來在拜登和哈里森領導下，亞特蘭大市長凱莎‧巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)、密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)、參議員譚美(Tammy Duckworth)與眾議員韋拉(Filemon Vela)將成為主導民主黨的高層。

拜登透過聲明表示：「這幾位是民主黨最優秀的成員，未來我需要讓民主黨員拿下全國的選舉。為達成目標，我們需要擁有領導能力的人士，鞏固各州的選民，我相信他們會有很好的表現。」

包括哈里森在內的黨幹部提名人，現在須收集黨員簽名，成為黨內選舉的候選人；黨幹部選舉將在拜登就任後一天，21日進行。

根據民主黨規章，尤其在總統為同黨人士的狀況下，全國委員會主席擁有極大權力。若哈里森順利當選，在黨內多數重要決策上，都將掌握主導權，並且直接針對黨內主要幹部指派，如章程委員會(Rules and Bylaws Committee)與預算委員會(Budget Committee)。

章程委員會責任重大，不僅將針對2020年總統初選流程作檢討，也將面對2024年初選是否必須改制等重要議題。去年愛阿華與內華達州複雜的黨團會議初選，將是檢討重點。