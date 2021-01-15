眾星賀拜登就職 女神卡卡將獻唱 湯姆漢克斯主持特別節目

流行歌手女神卡卡20日將在拜登就職典禮上演唱美國國歌。(路透)

受新冠肺炎疫情 影響，總統當選人拜登 的許多就職活動改為線上進行，但20日當天仍將眾星雲集，流行歌手女神卡卡(Lady Gaga)20日將在就職典禮上演唱美國 國歌，拉丁裔歌壇天后珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)當天也將在國會山莊表演音樂劇；資深好萊塢影星湯姆漢克斯(Tom Hanks)則在典禮後，主持90分鐘的「慶祝美國」(Celebrating America)電視特別節目。

包括傳統的賓夕法尼亞大道遊行今年也因疫情影響，改為線上進行；湯姆漢克斯在電視特別節目中，將邀集流行歌手和搖滾樂團表演，並將訪問拜登和副總統賀錦麗，節目將在各大媒體與串流平台直播。

這場於東岸晚間8時30分到10時黃金時段舉行的慶賀拜登就職特別節目，演出藝人包括歌手賈斯汀(Justin Timberlake)、搖滾樂團主唱邦喬飛(Jon Bon Jovi)和青春偶像黛咪洛瓦特(Demi Lovato)和安特克萊蒙斯(Ant Clemons)等。

總統就職委員會14日發布聲明表示，「慶祝美國」節目的核心理念是「美國團結」，用以「慶祝美國開始邁向美國團結的新國家旅程，展現美國人民堅毅、英勇和團結，治癒並重建國家的使命」。

該節目將在美國廣播公司(ABC)、哥倫比亞廣播公司(CBS)、有線電視新聞網(CNN)、國家廣播公司(NBC)、MSNBC等電視網轉播，同時在社群媒體頻道YouTube、臉書(Facebook)、推特(Twitter)和串流服務Twitch和亞馬遜Amazon Prime直播。

總統就職委員會邀請女神卡卡在20日的就職典禮上演唱國歌，珍妮佛羅培茲則將在國會山莊表演。