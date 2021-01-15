維安！拜登取消搭火車赴華府就職 前一晚住布萊爾國賓館

消息人士透露，基於維安的考慮，總統當選人拜登 已取消在就職典禮前乘坐美鐵(Amtrak)到華盛頓特區；另外據福斯新聞網報導，白登已接受白宮邀請，在就職日前一晚入住布萊爾國賓館(Blair House)。

拜登從成為聯邦參議員之始就以愛乘坐火車聞名，也是他扮演公眾角色的重要組成部分。1972年妻子及幼女在車禍中喪生後，他幾乎每天晚上都定點坐美鐵回家，以撫養年幼的兒子。

拜登在2017年副總統任職的最後一天就乘坐美鐵回家，競選期間至賓州，也曾搭乘火車以吸引藍領工人；去年8月在民主黨全國代表大會(RNC)上，他並以此作為造勢賣點。

因此要拜登放棄從家鄉德拉瓦州威明頓(Wilmington)到華盛頓特區的90分鐘火車車程，實屬不易，也反映出對潛在安全威脅的關注。

自從上周爆發國會暴動事件後，總統就職禮的維安便成為重中之重。

拜登13日收到了聯邦調查局(FBI)，特勤局(Secret Service) 及其保全團隊的通報，內容涉及未來幾天可能發生的暴力攻擊事件。

拜登交接團隊在聲明中表示，自發生國會暴動後，已知悉未來數天會有更多對民主的威脅及進一步發生暴力的信息，這是總統當選人及其團隊非常重視的挑戰。

另一方面，現任國防部 副部長諾奎斯特(David Norquist)會暫代國防部長，直至拜登提名的國防部長人選奧斯丁(Lloyd Austin)的任命案在參院 過關。

有關官員表示，拜登交接團隊向諾奎斯特提出這個要求，並獲同意，國防部其他官員也於13日獲通知此事。

根據法律，退役軍人須退役七年後才能獲任命為國防部長，但奧斯丁在服役40多年後，於2016年以四星上將的身分從陸軍退役，未足七年，因此即使參院將在1月19日舉行任命聽證會，在他獲得豁免之前，參院將無法投票確認，目前也難以預測聽證會或國會確認要多長時間。

因此在此期間，必須有人代理國防部長，官員們說，諾奎斯特被認為是五角大廈的穩重人物，自是適當人選。