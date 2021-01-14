創歷史紀錄…川普再遭彈劾 共和黨10眾議員倒戈支持

眾院彈劾川普案，232票支持，197人反對、4人棄權未投。(美聯社)

國會眾議院13日以「煽動暴亂」的罪名，在包括10名共和黨 議員倒戈支持下，通過彈劾川普 總統，成為美國歷史上唯一遭彈劾二次的總統；眾院通過後即交參議院審理，但參院共和黨領袖麥康諾已聲明，不會在政黨輪替前處理此案，川普雖不需因此下台，但恐難逃卸任總統後遭彈劾命運。

總統當選人拜登發布聲明表示，這是對抗美國的武裝叛亂，應被究責；這起攻擊事件是經過計畫與協調的，由政治極端分子與國內恐怖分子實施，其背後煽動暴力者就是川普。

拜登說，跨黨派眾議員運用憲法保證的權力，彈劾總統以讓他負責；希望參議院領袖們也能設法，在處理其他要緊事務時，也能審理彈劾案。

川普三不：不暴力、不違法、不破壞

川普個人推特雖遭停用，但他在國會辯論彈劾期間發布聲明，「鑑於報導說有更多示威，我敦促不要暴力、不能違法、不要破壞，那不是我支持的，也不是美國人民支持的，我呼籲所有美國人協助緩和緊張，冷靜情緒。」

彈劾案通過後，白宮官方推特放上5分鐘的川普談話影片，未言及彈劾，而是呼籲和平，還宣稱上周攻擊國會山莊的不是真正的川普支持者。

「我真正的支持者永遠不會贊同政治暴力、不會不尊重執法人員或美國國旗、不會威脅或騷擾同胞。」川普說，「若你這麼做了，你是在破壞我們的運動，攻擊我們的國家。」

有線電視新聞網(CNN)引述川普資深顧問說法表示，川普對於自己二度被彈劾、國會暴亂對美國歷史和國際聲譽的嚴重影響，毫無概念，但「他很擔心自己品牌形象受到長遠影響。」

資深顧問：他害怕傷到自己品牌

該顧問表示，鑑於川普累積的債務以及「川普品牌」所受的負面影響，川普很有可能破產，這才讓他害怕。

國會山莊6日遭川粉闖入破壞造成暴亂，民主黨以極快速度彈劾，加上部分共和黨議員相助，11日提案，司法委員會12日作出審查報告，眾議院13日下午就辯論，並表決通過。

相較2019年12月眾議院彈劾川普時，共和黨全員反對，這次的彈劾案表決時有232人支持，其中10人為共和黨，包括資深排名第三的共和黨領袖莉茲．錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)、卡特科(John Katko，紐約州)、金辛格(Adam Kinzinger，伊利諾州)、布特勒(Jaime Herrera Beutler，華盛頓州)和紐豪斯(Dan Newhouse，華盛頓州)、阿普頓(Fred Upton，密西根州)、梅耶(Peter Meijer，密西根州)、龔薩雷(Anthony Gonzalez，俄亥俄州)、萊斯(Tom Rice，南卡羅萊納州)與瓦拉道(David Valadao，加州)。

這是美國史上最具兩黨共識的總統彈劾案；另有197人反對、4人棄權未投。

CNN引述消息人士報導，除了像錢尼這類展現出勇氣、公開表態支持的共和黨議員，實際還有更多支持彈劾的共和黨議員，但他們因「懼怕川普」不會投支持票；白宮和川普仍在施壓共和黨議員，有人表示「擔心自己和家人的生命安全」。

彈劾案文提到，川普嚴重危及美國與政府制度的安全，川普威脅民主系統的公正性，干預政權和平轉移，並危及政府各部門，「他背叛了作為總統所受到的信賴，美國民眾已受明顯傷害。」

波洛西：他是明顯和立即的危險

辯論之際，國民兵在國會山莊外頭戒備；民主黨籍眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在辯論時率先上場說，「他(指川普)得走人，對這個我們共同所愛的國家來說，他是明顯和立即的危險。」

波洛西表示，川普決心拆毀所有人珍視的一切，彈劾也可確保共和黨人脫離川普之手，並讓所有人團結一致。

這是川普13個月以來第二度遭到國會彈劾，川普已經創下在總統任內兩度被國會彈劾的歷史紀錄，眾院通過彈劾後，將送往參議院審理。

麥康諾(Mitch McConnell)表示，考慮到規章程序及參院審理總統彈劾案的先例，參院不可能在總統當選人拜登下周宣誓就職前完成審判，議程將在常規會議時舉行。

若全案在拜登就職後再由參院審理，屆時參院版圖將是民主黨和共和黨以50席對50席，副總統賀錦麗(Kamala Harris)的關鍵一票讓民主黨掌握多數；參院通過彈劾總統的門檻為三分之二，若17名共和黨人倒戈，彈劾案就可能過關。